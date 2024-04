Ana Castillo Forniés: "Residentes de fuera ya nos han llamado preguntando por el plus de fidelización"

-Lleva ya más de siete meses en el cargo. ¿Esperaba tantas discrepancias?

El balance es positivo. Estamos realizando muchas propuestas que estamos sacando adelante a pesar de la controversia. Lo que no teníamos como opción era no hacer nada, veníamos a trabajar y la sanidad estaba en un momento muy complicado. Hay falta de profesionales, hay plazas difíciles de cubrir y lo que no podíamos hacer era no hacer nada.

-La última sectorial evidenció esa división, incluso con sindicatos que habitualmente tienen de su lado. No mostraron apoyo ni a la fidelización de los mir ni a la jubilación voluntaria de las enfermeras a los 70 años.

-La fidelización mir se trabajó con todos los sindicatos. Se llegó a tener hasta seis versiones del borrador y admitimos la mayoría de las proposiciones que nos hicieron. Me comprometí a respetar los pactos sectoriales que habían llevado a cabo y se trabajó en ese borrador en base a algunos de esos acuerdos. Se negoció con ellos hasta el último momento y había una premura muy importante: en mayo salen ya determinadas especialidades y los mir que terminan están recibiendo ofertas de otras comunidades.

-¿No había opción de negociar un poco más para encontrar más consenso?

-Lo que no podemos hacer es retrasarlo y que los especialistas que hemos formado se vayan a otras comunidades porque nosotros hemos sido lentos. Sobre el plus de fidelización, que también ha generado polémica, ha sido que contemplábamos que se pudiese extender a otros colectivos y hemos añadido una disposición adicional primera para poder ampliarlo, pero eso lo estudiaremos más adelante. Los sindicatos, en las reuniones, en todo momento preguntaban cuánto iba a ser el plus y también los jefes de servicio nos llamaban con esa pregunta porque los residentes aragoneses están recibiendo ofertas de otras comunidades.

-Cesm ya ha anunciado que llevará la medida a los tribunales. ¿Le preocupa?

-No. Para nosotros es prioritario la asistencia sanitaria que avala la orden de fidelización. No podemos estar inactivos porque lo que queremos es cubrir todas las plazas posibles. Por un miedo a una situación judicial no podemos permitir que la población aragonesa se quede sin médicos y se vayan a otras comunidades, como está ocurriendo hasta ahora.

-¿Han hecho estimaciones del porcentaje de los mir que terminan este año que se podrían quedar en Aragón gracias a las medidas de fidelización?

-El número no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que, con las medidas anteriores, el 33% de las plazas médicos de familia en puestos de difícil cobertura se quedaban vacías. Sorprendentemente, ya hemos recibido llamadas de residentes de otras comunidades, no solo de familia sino también de otras especialidades que son muy difíciles de cubrir, preguntando si ese plus de fidelización es también para residentes de otras autonomías. Y así es, porque pretendemos no solo que se queden sino que vengan. Y se lo ofreceremos a los que ya acaban en mayo.

La gerente del Salud, Ana Castillo, durante la realización de la entrevista / Jaime Galindo

-Osea, que otras comunidades ya se han fijado en su plan.

-Sí, ya ha llamado la atención. Y nos ha sorprendido gratamente que desde el primer día ya nos llamen desde fuera para venir a Aragón. Pero no sabemos cuántos serán. Han llamado a hospitales periféricos por ese plus y por especialidades concretas. Pero no podemos entrar en guerra con otras comunidades.

-Decía que el 33% de las plazas se quedan ahora vacías. ¿Cuánto quieren reducir ese porcentaje?

-No lo sabemos porque muchas veces las motivaciones o intereses personales influyen mucho. La voluntad es que se queden cuantos más residentes aquí, mejor.

-¿No se plantean medidas para atraer a los residentes ya de primer año, sobre todo de medicina de familia?

-Eso es diferente. Esa es una medida paralela, de ampliación de plazas mir, pero es más a largo plazo.

-Todo esto al final va a suponer dinero. ¿Cuánto va a costar la fidelización mir y la jubilación voluntaria de las enfermeras?

-No lo tenemos estimado. Pero todo aquel que quiera fidelizar, tendrá su plus asegurado. Lo importante es retener el talento porque lo primordial es la atención sanitaria.

-Pero habrán hablado con Hacienda…

-Por supuesto, tenemos el visto bueno de Hacienda. Es consciente y sabe que la sanidad es prioritaria y apuesta por esa medida.

-Respecto a la jubilación voluntaria de las enfermeras, ¿cuántas enfermeras creen que van a prolongar su vida laboral?

-El número concreto no lo sé. Sabemos que hay enfermeras que lo están solicitando y nos hemos visto obligados a denegárselo porque no lo permite la ley. Esta medida solo se puso en marcha solo para los médicos, pero es verdad que hemos recibido peticiones de enfermeras y de otras categorías como los administrativos. Esta es una manera de adelantarnos a un posible de déficit de enfermeras y otros profesionales en el futuro.

-¿Cómo va el proyecto de actualización de la Atención Continuada?

-La Atención Continuada está mal y con el déficit de profesionales se ha ido acentuando el problema. Hay un borrador y se está trabajando con los sindicatos, los colegios profesionales y los profesionales a través de las gerencias.

-¿Hay plazos?

-No, nos gustaría que el consenso llegara lo antes posible. Si hubiese un plazo igual lo hacíamos rápido y cometíamos errores. Es una cuestión de meses.

-¿Por qué entonces los sindicatos se han mostrado en contra?

Hay veces que sorprende. El borrador plasma lo que firmaron. Ellos pueden ahora opinar diferente.

-Ante el traslado a los centros de especialidades, ¿no podría provocar la saturación de los hospitales?

-Lo que se va a hacer es aumentar la calidad de la asistencia, porque estarán dotados de radiología y de analítica simple y así se evita el viaje al hospital y se agiliza el diagnóstico.

-Cuando llegó al cargo estaban ya en marcha las consultas de tarde. ¿Qué balance hace?

-En Primaria se hará revisión en conjunto, pero además hay que cumplir la aplicación de la jornada laboral de 35 horas que será de forma progresiva. Todo eso se tiene que ir acoplando, se estudiará en conjunta para que pueda encajar todo.

-¿Cuándo estará la auditoría de listas de espera?

-La llevan en el departamento. Y pretendían que estuviese en este primer semestre, pero no es mi competencia.

"Tenemos el visto bueno de Hacienda y apuesta por esta medida de incentivación"

-Pero conoce la situación. ¿Cuándo estará el plan de choque?

-Estamos trabajando en un programa integral de toda la legislatura. Ha crecido la lista de espera quirúrgica porque se ha visto a más pacientes en las consultas externas. Éramos conscientes de que íbamos a tener críticas.

-¿Pero hay plan de choque?

-Hay problema de suelo quirúrgico. Los traumatólogos del Clínico están operando en la MAZ y los oftalmólogos, en la Montpellier porque eso nos permite aumentar e suelo quirúrgico. Y se está barajando la posibilidad de que los profesionales se trasladen hasta Alcañiz porque allí es muy alta la lista de espera y a los pacientes no les gusta venir a operarse a Zaragoza. Los profesionales están colaborando, pero es un plan de choque puntual. El objetivo final es que haya un equilibrio.

-¿Seguirán apostando y aumentando los conciertos? Con la MAZ, el futuro hospital Quirón...

-Estamos trabajando con la MAZ día a día y existe también concertación externa porque no podemos desperdiciar suelo quirúrgico y sirve para cubrir cuando no llegamos con nuestros medios, pero siempre de forma supervisada.

-Se contará con la nueva Quirón entonces...

-Cuando se hace concertación externa se publica y ellos serán los que si quieren se presentarán. Nosotros no rechazamos nada.

