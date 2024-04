"Imposible": Azcón fija el "inamovible" rechazo de Aragón al trasvase del Ebro

"Imposible". Así de rotundo ha sido el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, sobre la postura del Ejecutivo autonómico en torno a un posible trasvase del Ebro. El jefe de la DGA ha ratificado que su posición es "inamovible" ante las amenazas que llegan de interconexión de cuencas por otras comunidades. Azcón ha llamado al consenso al PSOE, como ya hizo con la migración, para defender las diferencias evidentes con otros líderes populares y que tiene el PP con su socio mayoritario en el Gobierno, la ultraderecha de Vox.

"La postura es inamovible y en Aragón nunca apoyaremos un trasvase", ha afirmado Azcón, que ha insistido en que en la comunidad "no sobra agua". El presidente se ha vuelto a apoyar en el Estatuto de Autonomía, reivindicando que ahí se habla de "evitar las transferencias de agua que afecten a los intereses de la comunidad". Además, el líder del Ejecutivo ha segurado que la Unión Europea "no va a estar a favor de esas transferencias", que Azcón cree que no se darán porque "la única posibilidad haya un trasvase si lo acepta el Gobierno de España".

El presidente ha solicitado a la oposición "una mayoría política en Aragón que esté en contra del trasvase". "Busquemos las diferencias de su partido y el mío en torno al agua", ha respondido Azcón a la líder del PSOE, Mayte Pérez, que ha lanzado el guante: "PP y PSOE tienen que unir fuerzas para que la comunidad sea unívoca y clara se oiga en toda España y sea de todos los partidos".

El jefe del Ejecutivo ha repetido en varias ocasiones que "solo un presidente, Marcelino Iglesias, ha defendido el trasvase en Aragón" y ha criticado que entonces, en 2008, "Pilar Alegría y Marta Gastón votaron a favor de un trasvase a Cataluña en el Congreso". "Todos los diputados del PSOE en la comunidad votaron entonces a favor del trasvase", ha criticado Azcón, que ha mantenido que el desvío del Ebro "no es una amenaza real, como sí es la amnistía, el referéndum en Cataluña o el sistema de financiación que prime a los socios ricos frente a los aragoneses".

"Vamos a defender que en Aragón no sobra ni una gota de agua", ha terminado Azcón, que ha anunciado que el Ejecutivo va a "pedir las razones técnicas por las que se paró el proyecto de Biscarrués y ver si se puede recuperar", en base a que una iniciativa en la zona es "necesaria para regar unas 20.000 hectáreas de regadío en la zona".