PSOE, Vox y ZeC exigen más información sobre el proyecto de la Romareda

Los líderes de los tres grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza (PSOE, Vox y ZeC) han sido convocados en la tarde de este miércoles a una junta de portavoces en la que el Gobierno municipal del PP quiso informar al resto de partidos las novedades con respecto a la operación Romareda y la construcción de un estadio modular en el Parking Norte. Sin embargo, el encuentro, en el que ha participado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, para dar las explicaciones pertinentes, no ha convencido a ninguno. En los tres casos, se han quejado de que lo conocido en el encuentro no aportaba nada más de lo que ya habían sabido por los medios de comunicación. La portavoz del grupo municipal socialista, Lola Ranera, ha asegurado que las tres formaciones no tenían «ninguna información más» que la ya publicada acerca de la operación Romareda. "Nos da la sensación de que nos están mintiendo, que esto es improvisación tras improvisación y que los costes los va a pagar el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón", ha aseverado la concejala del PSOE. «Sería bueno e importante que nos informaran», ha apostillado.Por esa razón, Ranera ha justificado la decisión de su grupo de presentar una moción para el próximo pleno con el fin de pedir que al menos un grupo de la oposición tenga presencia en la sociedad Nueva Romareda.

"Así, al menos, garantizaríamos la transparencia y podríamos conocer estos cambios de decisiones que están siendo, desgraciadamente, tan rápidos estos días", ha relatado.

Su homólogo en Vox, Julio Calvo, ha coincidido con la socialista al afirmar que lo contado por el gobierno municipal en la junta "prácticamente ha salido ya estos días en los medios de comunicación". Además, Calvo, cuyo partido es socio del gobierno municipal del PP, ha mostrado sus quejas por «la rapidez con las que se están tomando las decisiones", resoluciones de las que ha sembrado la sombra de la duda al comentar la posibilidad de que pudieran "estar tomadas de antes".

Sobre este asunto, ha observado que el día 10 de abril conoció la noticia que decía que LaLiga "contemplaba la posibilidad de que se compatibilizaran las obras con la celebración de encuentros" y "apenas una semana más tarde" llegó la información sobre la construcción de un nuevo campo en el Parking Norte. "Me hace pensar que este supuesto plan b no es improvisado, sino que está ya bastante madurado", ha añadido.

La portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha hecho suyas las quejas de Ranera y Calvo al considerar que han salido de la reunión "prácticamente con la misma información" que la desvelada por la alcaldesa, Natalia Chueca, por la mañana en una rueda de prensa. "Seguimos sin saber cuánto va a costar realmente la Romareda, no lo sabemos ni siquiera los grupos municipales, pero ni siquiera lo sabe el Gobierno, que cuando les preguntas cuánto nos va a costar nunca tienen una contestación", ha recalcado.

Como Calvo, Tomás también ha mostrado sus sospechas acerca de si las decisiones «se han tomado antes», pues "se está trabajando todo muy rápidamente".

Sin embargo, el portavoz del PP y concejal de Presidencia, Ángel Lorén, ha destacado tras el encuentro el nivel de transparencia "absoluto" del Gobierno municipal. Sobre este asunto, ha argumentado que los acuerdos de la sociedad «se tomaron por la mañana» y la junta se ha celebrado «a las 17.30».