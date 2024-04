Los nombres de Javier Lambán: Sánchez, Alegría, Felipe González, Mayte Pérez, García Page, sus nietas...

Javier Lambán tenía pocos adornos en su despacho de presidente de Aragón en el edificio Pignatelli. Entre ellos, una foto de Alfredo Di Stéfano, leyenda del Real Madrid. Su pasión por el fútbol marcó su temprana juventud y le ha acompañado el resto de su vida y como si de un veterano entrenador se tratase, el socialista define algunos de los nombres más importantes de su vida política y personal. Cargos institucionales, rivales, compañeros, amigos y familiares componen una colección de nombres que describen tanto a la persona como su propia biografía, Una emoción política.

Aragón: mi tierra, a la que quiero con locura. Por la que he dado buena parte de mi vida y por la que estoy dispuesto a seguir dándola.

España: un país que reúne todo para estar orgullosos de su historia. Es algo que debería mover nuestras conciencias y pasiones, en modo alguno avergonzarnos de ella y no darle la espalda por un malentendido que es identificar España con el franquismo. La mejor izquierda española reivindicó España con tanta fuerza o más que la derecha.

Pedro Sánchez: un hombre al que apoyé la primera vez que se presentó como secretario general. Mantuve una excelente relación personal y política con él hasta el año 2015, a partir de entonces, como consecuencia de lo ocurrido tras las elecciones, comencé a discrepar por la manera en la que entiende la política y los pactos. Esa discrepancia se mantiene hasta el final: lo combatí en unas primarias, perdí; me combatió en unas primarias, gané. Le reconozco que todo lo ha hecho con legitimidad absoluta, estoy en minoría en el partido y defiendo mi posición.

Pilar Alegría: una compañera del partido a la que traté de ayudar cuando estaba en momentos bajos. En un momento determinado fue mi consejera, en otro momento determinado decidió irse de Aragón.

Felipe González: junto con Cánovas y Azaña, uno de los tres grandes hombres de Estado de la España contemporánea. Felipe me ha subyugado desde que lo oí por primera vez en la plaza de toros de Zaragoza. Ha tenido mucho que ver en mi orientación ideológica, por suerte en la última década he tenido la inmensa fortuna de tratarlo y compartir opiniones, admirándolo desde la amistad.

Alfonso Guerra: junto con Felipe, los fundadores del PSOE surgido de Suresnes. Los fundadores de la etapa de oro del socialismo español. Si hay que buscar esa etapa de oro, se circunscribe a los años que el partido que fundaron ellos dos gobernó España y transformó el país. Lo cuento entre mis amigos, le quiero profundamente.

Alfredo Pérez Rubalcaba: el hombre de Estado por antonomasia. Felipe González lo definió como el más listo de la política española. Mantuvimos una relación de intensa amistad y me abrió muchas puertas, como la amistad con Felipe González.

Emiliano García Page: amigo personal con el que trato desde hace años. De los políticos nacionales en activo, el único con el que me identifico plenamente en su valoración de lo que va ocurriendo.

Juan Antonio Sánchez Quero: ante todo, un amigo personal. Una persona cabal y leal, si algo no tolero es la deslealtad. Es un excelente socialista y presidente de la DPZ.

Mayte Pérez: una mujer turolense de pro. Amiga del alma, política como la copa de un pino, que ha demostrado inteligencia, entrega y compromiso.

Juan Alberto Belloch: el político aragonés más importante del siglo XXI. He tenido discrepancias y acuerdos, ahora tengo una excelente relación personal. Culto, con determinación y voz propia, elementos de admirar en los tiempos que corren.

Carlos Pérez Anadón: quien me introdujo en el proceloso mundo orgánico del PSOE aragonés. Amigo personal desde hace muchos años, nuestras familias han viajado juntas. Es de la vieja pero de la buena política, trabajador y comprometido. Interprete perfecto de la mejor socialdemocracia, ha sido una persona clave en mi trayectoria.

Marcelino Iglesias: lideró la política aragonesa y el partido. Fue un buen presidente. Desde la discrepancia, mantuve una relación de intensa lealtad durante todo el tiempo que fue secretario general.

Teresa Ladrero: una mujer que traje a la política. A la diferencia de lo que me ha ocurrido con otras personas, es leal, es una mujer inteligente, valiosa políticamente. Tiene un gran futuro.

Mariano Berges (alcalde de Ejea de los Caballeros): un hombre clave en mi vida, tanto como profesor como introductor en la política.

Miguel Gracia: un hombre importante en la política oscense, que ha desempeñado roles importantes en la política aragonesa. Por no traicionar mis opiniones y ser transparente en lo que pienso, prefiero no decir nada más.

Cataluña: una comunidad que adoro, donde viví y estudié, cuyo idioma entiendo y leo. Quiero tanto a Cataluña que como buen catalanofilo, soy profundamente antiindependentistas. Creo que los independentistas están haciendo un daño tremendo, ojalá que no sea irreversible.

Joan Manuel Serrat: la banda sonora de mi vida. Es un ser humano de los que existen pocos, tengo el privilegio de tratarlo amistosamente. No hay día en el que no escuche alguna canción suya. Aprecio su aportación a transmitir una visión de Cataluña que es la que a mí me gusta.

Carles Puigdemont: del trato estricto con él no debo sacar mala conclusión. Fui el primer cargo institucional al que recibió, vi a un homre abrumado al que pesaba la carga que había caído sobre sus hombros. Estuvo dispuesto a abordar una solución para los bienes de Sijena, que boicoteó Esquerra Republicana, el partido más tóxico de la política española. Desde hace muchos años discrepo de él y lamento que un prófugo de la justicia condicione la poítica española.

Jorge Azcón: el presidente de Aragón, solo por eso merece todo mi respeto. Mantengo una relación amistosa desde hace más de dos décadas. Desde la discrepancia política, por el bien de Aragón, deseo que le vaya bien.

Luisa Fernanda Rudi: mi antecesora, le tocó gobernar en una etapa muy complicada por los recortes de Bruselas. Una mujer cabal, honesta y honrada, una dignísima representante de Aragón y del PP. Desde luego, uno de los adversarios más temibles que he tenido en el parlamento.

Mariano Rajoy: tuve trato afable, en algunas ocasiones determinante. En 2017 tuve presupuestos gracias a él, algo que se dice pronto. Es un hombre tranquilo, con el que el trato cordial es sencillo.

Lambán, con el nombre de algunos de los elegidos entre las manos, durante la entrevista. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Teruel Existe: un movimiento oportunista que no ha aportado nada. Su hoja de servicios está vacía. Un partido que nació para dañar al PSOE en Teruel. Ha aprovechado un sentimiento victimista de Teruel, aunque creo que es un error, cuando la provincia explote y muestre sus posibilidades será una provincia admirada.

Arturo Aliaga: lo quiero mucho, hizo posible el cuatripartito al que se resistía. Nunca se arrepintió. Es una excelente persona, devoto de la Virgen del Pilar, trabajador, más un tecnócrata que un político. Ha sido vilmente traicionado por sus compañeros de partido como nunca se ha visto en la política aragonesa. Pasará a la historia como un hombre que dio todo por Aragón.

Vera y Ara (nietas de Javier Lambán): dos niñas que me vuelven literalmente loco. Por ellas daría la vida.

Javier Lambán: un individuo al que le gusta mucho vivir, que ha tenido una muy buena vida y que ha estado a la altura de lo que se esperaba de nuestra generación. Quiero mucho a mi familia, amigos, compañeros de partido, Aragón, España y Ejea. Hasta la última mueca me esforzare por ser feliz y hacer feliz, por dejar un mundo en el que mis dos nietas sean inmensamente felices.

