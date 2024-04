Zaragoza lanza una campaña contra las garrapatas

Prevenir es la solución porque las garrapatas son el vector que transmite la enfermedad de Lyme y con su eliminación se evita también la patología. Por eso, desde la Fundación SOS Lyme, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y el Foro Aragonés de Pacientes han lanzado una campaña para advertir del riesgo de las mordeduras de garrapatas, a la que se ha sumado el Ayuntamiento de Zaragoza con una charla informativa, esta tarde, a las 18.00 horas, en la Casa de la Mujer. Y, sobre todo, iniciando, como ya hace desde hace varios años, el tratamiento preventivo en los parques y zonas verdes donde haya riesgo de la presencia de este artrópodo. Hay qenue tener en cuenta que solo contagia la garrapata que está previamente infectada.

La enfermedad de Lyme "machaca a las personas para toda la vida", explica Mariano Bueno, presidente de la Fundación SOS Lyme dedicada a la concienciación social con respecto a "esta pandemia"; ya que hay personas que desarrollan esclerosis múltiple, ELA, Parkinson u otras enfermedades autoinmunes cuyo origen es el Lyme. "No hay cifras oficiales de casos", ha señalado, pero ha apuntado también que el Instituto Carlos III ha reconocido que en los últimos años se ha triplicado el caso de pacientes y "por eso es importante la eliminación de este artrópodo". Pero también la "formación a los Médicos de Atención Primaria" para la detección precoz de la enfermedad y para saber qué hay que hacer "cuando hay una garrapata enganchada a nuestra piel".

En ese caso "nunca hay que quitarla con gasolina ni con alcohol ni con pinzas sino con unos ganchos" especiales, que esta tarde se regalarán en la charla y que próximamente estará a disposición de los usuarios en las farmacias. Es importante que salga entera porque "si se quedda dentro es lo que puede provocar la infección, que tienen, según estadísticas a nivel europeo, el 50% de las garrapatas".

La garrapata es muy pequeña pero puede causar grandes daños. / EL PERIÓDICO

Al igual que en todo el mundo, en Aragón "también se está viendo un incremento" porque es una enfermedad que "no respeta ni clase social ni fronteras, ni edades ni nada", ha señalado Bueno, que es además responsable del único centro especializado en Lyme que hay en Europa y que está en Aragón. De hecho, el doctor recibe pacientes de 69 países, sobre todo de Lyme crónico, que es el más preocupante.

La mordedura de una garrapata puede provocar una reacción cutánea que es "fácilmente reconocible" pero si con el tiempo provoca aturdimiento, fiebre, dolor articular pero "si no se pasa y se mantiene en el tiempo puede provocar Lyme crónico" y otras enfermedades autoinmunes "contra las que no funciona el tratamiento". Por eso, ha explicado que cuando un paciente no tiene una mejora de una enfermedad autoinmune puede ser Lyme". Los síntomas son dolores articulares, fatiga crónica, fibromialgia, niebla mental, olvidos... o la sensación de que "me corren cosas por debajo de la piel", ha señalado.

Pinchos para sacar la garrapata de debajo de la piel. / El periódico

La lucha contra la garrapata comienza con la fumigación de los parques. Tatiana Gaudes, consejera de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, ha agradecido el lanzamiento de esta campaña en Zaragoza porque uno de los objetivos del consistorio es "proteger la salud" de los ciudadanos. Por eso, ha señalado que se ha incrementando el presupuesto para la lucha contra la garrapata y evitar su propagación en los parques ya que pueden enfermar tanto a las mascotas como a las personas. El plan de prevención comenzará en mayo porque los insectos están creciendo debido al cambio climático. Las zonas verdes y los parques son los lugares donde se comenzará la campaña, que durará hasta los meses previos del verano, que es cuando más afecta. En este sentido, Emilio Martínez, veterinario y miembro del Instituto Municipal de Salud Pública, ha reconocido que hace tres años que tienen lugar estas fumigaciones. La garrapata está donde hay conejos, ha señalado, y cada año hay más que llegan para alimentarse en los parques. Se comienza en las zonas verdes y, según ha señalado, "en algunos sitios hay que repetir" pero con el tratamiento se eliminan casi al 100%, ha reconocido. El problema es que "pueden acceder de nuevo perros" y vuelve a aparecer. Donde hay más perros, también más garrapatas. En Zaragoza se han detectado en Parque Venecia, donde hay un gran parque, pero "hay en todas donde haya perros y vegetación alta".