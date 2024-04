La Coordinadora Biscarrués le recuerda a Azcón la oposición social a este "desfasado" pantano

La Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos ha preguntado al presidente del Gobierno de Aragón "dónde ha estado los últimos 30 años para no enterarse de la oposición social al proyecto de pantano de Biscarrués" y ha recordado que "ya sólo quedan PP y VOX como partidos que apoyan este desfasado proyecto.

Asimismo, desde esta entidad han reiterado que este proyecto de embalse ya fue declarado nulo por la Audiencia Nacional en 2017 y por el Tribunal Supremo en 2020, que dictaminaron en sus sentencias que no se había constatado la existencia de un "interés público superior" para construir el embalse, que es "una condición necesaria" para justificar los impactos de una obra hidráulica, tal y como establece la Directiva Marco del Agua.

"En el caso del embalse de Biscarrués, claramente no existe, debido a la utilidad testimonial que tendría el hipotético embalse", han asegurado.

Del mismo modo, han reiterado que el río Gállego ya cuenta con una cabecera "completamente regulada", además de dos embalses en su tramo medio --La Peña y La Sotonera--, con lo que uno nuevo "no aportaría ni una sola gota de agua adicional la mayor parte de los años venideros" y la cantidad que podría aportar en años "muy lluviosos" sería "muy pequeña", del orden de 16 hectómetros cúbicos de media al año, lo que supondría únicamente un incremento del 1% en las reservas de la zona regable de Riegos del Alto Aragón.

A su juicio, Azcón "no quiere acatar las sentencias" y "miente descaradamente" al afirmar que con Biscarrués se podrían regar 20.000 hectáreas de nuevos regadíos, ya que necesitarían 180 hectómetros cívicos de agua, 11 veces más de lo que podría aportar dicho pantano, por lo que ven "ridículo tratar de justificar un interés público superior donde no lo hay".

A ello han sumado que en el vigente plan hidrológico de la cuenca del Ebro (2022-2027) no figura la construcción del embalse de Biscarrués, por lo que no se podría comenzar su tramitación hasta el año 2028, una tramitación que "no llegaría muy lejos al no poder justificarse el interés público superior del embalse".

La Coordinadora ha criticado también que el presidente autonómico afirme que "la obra del embalse de Biscarrués no tiene contestación social", "borrando de un plumazo los 30 años de intensa lucha".

"Tal vez le gustaría estar por encima de la ley, pero no lo está. Y la ley ha dicho muy claramente que el embalse de Biscarrués está muerto y enterrado, pese a quien pese", han concluido.