La Aljafería, un palacio todavía por descubrir en Zaragoza

Es el lugar donde se toman las principales decisiones que afectan a la población, también donde los políticos sueltan su verbo y se echan en cara eso del Y tú más. Pero sobre todo es la casa de todos los aragoneses y una gran desconocida para la mayoría de ellos.

Con motivo de San Jorge, el Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes, se abre a los zaragozanos y visitantes. Es visita escolar obligada y no es hasta estas jornadas de puertas abiertas cuando, ya adultos, se repite; pese a que se puede visitar casi todos los días. Es un espacio abierto a la ciudadanía. «Había estado de niña, pero ya no me acordaba», aseguraba esta mañana una zaragozana en una de las primeras visitas con motivo del Día de Aragón. En muchos de los casos, la situación era similar. Y casi todos habían olvidado su belleza. «El patio de los naranjos es espectacular», reconocía, para calificar después de «casi imposible» pensar que se iba a encontrar ese jardín. «Los políticos tienen mucha suerte, aunque seguro que no lo disfrutan tanto como nosotros. Están a otras cosas», decía con humor.

Ese desconocimiento era mayor entre los visitantes como Jorge, que admiraba «embelesado» las techumbres y todo el arte mudéjar. «Solo conocemos la Alhambra de Granada o la Mezquita de Córdoba, pero esto está a la altura, si no lo supera», reconocía este madrileño.

Laura Trives

La Aljafería es a la historia de Aragón el reflejo de la mezcla de culturas, fue palacio musulmán, pero también de los Reyes Católicos, sin olvidar que fue cuartel y sede del Tribunal de la Inquisición. Los visitantes han disfrutado este sábado y se puede repetir hasta el martes de un recorrido por la zona monumental (teatralizadas), pero también de la zona parlamentaria, donde por un momento los asistentes pudieron sentirse con el poder de decisión y sentarse en los asientos de los diputados elegidos. En la primera jornada ha sido el diputado de Podemos Andoni Corrales el que ha ejercido de maestro de ceremonias y explicó la labor que llevan a cabo los representantes de los aragoneses. Ya por la tarde, uno de los atractivos fue la recreación histórica d el tradicional cambio de guardia. Pero hay más, teatro y actividades para los más pequeños con el dragón como protagonista de la leyenda de San Jorge.