Aragón desarrolla nuevas políticas educativas para integrar la Inteligencia Artificial

Enormes son los retos y las oportunidades que, a nivel mundial y como sociedad, plantea la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) en nuestras vidas. Esta nueva tecnología, consistente en sistemas informáticos que buscan imitar la función cognitiva humana a través de máquinas y procesadores, llega ya a prácticamente cualquier ámbito social y a cualquier sector, por lo que desde todos ellos comienzan a desarrollar proyectos que permitan adaptarse a una tecnología llamada a cambiar el mundo.

La educación y el aprendizaje, por su trascendencia en el desarrollo de la sociedad, son uno de los terrenos en los que más se está poniendo énfasis para tratar de aplicar la IA de la manera más óptima, sabiendo que, además de un enorme potencial, conlleva unos peligros y riesgos que deben ser analizados para poder evitar caer en ellos. Por ello, desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, ya se está trabajando para integrar y poder desarrollar la Inteligencia Artificial, junto a otros gobiernos autonómicos, estatales y universidades de hasta ocho países, en las nuevas políticas educativas. Desde la consejería de Educación, explican que «tenemos la responsabilidad de escuchar, entender y acompañar los cambios para orientar a la comunidad educativa, y a los docentes en particular, en cómo aprovechar todo el potencial de esta tecnología en el mundo educativo».

El proyecto europeo en el que se ha embarcado Aragón tiene una duración de tres años, comenzó en enero de este año y terminará a finales de 2026. Sus objetivos fundamentales son, por una parte, la definición y el desarrollo de políticas educativas para toda Europa que, tras un proceso de reflexión adecuado, integren en el aula el uso adecuado de la IA. Por otro lado, se quiere apoyar el desarrollo y la revisión de un nuevo currículum sobre Inteligencia Artificial en línea con el marco de competencia digital docente actual. Para ello, se va a estudiar la formación que tienen los docentes en IA en los diferentes países y se va a elaborar una propuesta para que se implemente un currículum sobre Inteligencia Artificial en la UE. El objetivo último es que los docentes puedan formar al alumnado en el uso responsable de esta tecnología y en su uso en educación para obtener el máximo beneficio.

Iniciación

De forma paralela, ya en este curso se han reforzado los talleres de formación para docentes sobre esta herramienta disruptiva. Se ha formado ya a más de 2.000 docentes en el uso de la inteligencia artificial en más de 70 actividades durante el presente curso. La mayoría de estas actividades versan sobre las diferentes aplicaciones prácticas de la Inteligencia Artificial, oportunidades y desafíos éticos y sociales y personalización del aprendizaje.

Además, está prevista la realización de un Congreso sobre Inteligencia Artificial en el entorno educativo para el primer trimestre del curso 2024/25 en el que además de dar un marco teórico, se tratarán todos los retos(seguridad, protección de datos, protección de menores) y las oportunidades que presenta la Inteligencia Artificial y se compartirán buenas prácticas de centros educativos. «El objetivo es trabajar con los tres componentes de la comunidad educativa: docentes, alumnos y familias. Por otra parte, y en el marco del ciclo de formación para familias, hay previsión también de organizar una sesión formativa sobre el uso de la IA en educación», aseguran fuentes de la DGA.

En Aragón, algún centro como el colegio San Juan de Lanuza de Zaragoza ya permite el uso de Chatgpt con la supervisión de los docentes y citando en todo momento qué herramienta se ha utilizado, qué órdenes se ha dado y qué parte del trabajo ha aportado.

Evaluación

Para los docentes, la IA puede ser también una aliada, en cuanto a que puede ayudar a la generación de actividades, reorientación de programaciones educativas, consolidación del trabajo por competencias y ayudarles a ganar tiempo para una atención más personalizada a cada alumno. «Estamos respondiendo a la demanda de formación de los docentes en cuanto al uso y la aplicabilidad de la Inteligencia Artificial en el aula y en el entorno de la comunidad educativa», señalan desde la DGA. Por ello, y por el necesario cambio de rumbo en los métodos de evaluación, los profesores están comenzando a repensando tareas y deberes, tratando de obligando a los alumnos a ser más creativos, y apostando más por vídeos, podcasts y por presentaciones orales, priorizando las actividades prácticas a las teóricas.

De momento, reconocen desde la consejería de Educación del Gobierno de Aragón, «no se nos ha trasladado demanda» por parte de los equipos directivos de los centros en cuanto a unas recomendaciones para el buen uso de la IA, como sí que se ha hecho recientemente en Cataluña, porque «entendemos que con la formación que estamos dando ya estamos informando de todas sus potencialidades y avisando, por otra parte, de los efectos que puede tener el uso no eficiente de la IA». De todas formas, y en función de cómo avance todo, esta posibilidad no está descartada en un futuro y se podrá valorar de cara al inicio del próximo curso.

