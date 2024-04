La resaca electoral del País Vasco llega a Aragón: "Merece una reflexión profunda"

La resaca electoral que dejaron los resultados de este 21 de abril en el País Vasco ha suscitado un sinfín de reacciones en Aragón. Reacciones que se enmarcan, eso sí, dentro de la precampaña para las catalanas del próximo 12 de mayo, la segunda de las tres citas electorales que el país vivirá en menos de dos meses y que culminará el 9 de junio con las europeas. El presidente autonómico, Jorge Azcón, llamaba este lunes a llevar a cabo una "reflexión profunda", especialmente, tras el auge de EH Bildu, segunda fuerza más votada el domingo aunque igualada en sus 27 escaños con el PNV.

En una publicación compartida en su perfil de la red social 'X' (antes Twitter), Azcón lamentaba "el crecimiento de Bildu tras negarse a condenar el terrorismo etarra", algo que, a su juicio, "solo se explica por el blanqueamiento que les ofrece el PSOE de Sánchez". "Lo vimos en Galicia con el ascenso de BNG y lo vemos ahora con Bildu: las formaciónes independentistas no dejan de crecer desde que Sánchez está en La Moncloa gracias a su apoyo", apostillaba el presidente, en una valoración en clave nacional.

El PSOE aragonés, por su parte, transmitía un mensaje de optimismo tras el buen resultado conseguido por sus homólogos vascos. Un PSE-E que subía en votos y escaños, que ascienden de 10 a 12 y que, tal y como expresaba Darío Villagrasa, portavoz socialista en las Cortes, supondrá "una posición de decisión y orientación de las futuras políticas que habrá en el Gobierno vasco durante los próximos años". Villagrasa ha remarcado que el PSE-E será "decisivo" con el objetivo de "marcar políticas de progreso y de igualdad".

En cualquier caso, el diputado socialista ha asegurado que su partido "mantendrá la palabra dada" por su candidato, Eneko Andueza, que aseguró en campaña que no apoyaría un gobierno con Bildu, aunque ahora la posición del PSE-E respecto al PNV y a la reedición del bipartito de los últimos cuatro años contará con más fuerza. Pese a ello, Villagrasa no ha ocultado su "preocupación" por el hecho de que de los 75 parlamentarios vascos, hasta 54 sean de fuerzas "nacionalistas e independentistas".

"Preocupación" en los socios de Gobierno

Más contundentes se han expresado los socios de Azcón en el Gobierno autonómico, Vox, formación que logró mantener su único escaño. En ese sentido, el portavoz de la ultraderecha en las Cortes, Santiago Morón, ha lamentado los resultados de las urnas vascas al asegurar que son "malos para España". "Los herederos de ETA han ganado", ha aseverado, y ha acusado de cómplices, "por acción u omisión", a "una amplia mayoría de la clase política nacional".

Asimismo, Alberto Izquierdo, portavoz del PAR, el otro aliado preferente de Jorge Azcón, ha lanzado un mensaje similar al emitido por Vox, al considerar a EH Bildu como "un heredero claro de ETA". Izquierdo también ha calificado de "tendencia preocupante" el crecimiento en votos de "la izquierda más radical", aunque ha definido como "buena" la "estabilidad" que proporciona la coalición entre PNV y PSOE. Con todo, el diputado del PAR no ha ocultado su "envidia" respecto al 72% de escaños obtenido por las formaciones "propias" del País Vasco, lo cual permite tener "voz propia en Madrid". "No como en Aragón, que es el último de los últimos vagones", ha concluido.

El resto de formaciones, más optimistas

Mucho más positivas se han mostrado, sin duda, el resto de formaciones con representación en las Cortes de Aragón. Uno de los primeros en reaccionar al escrutinio vasco ha sido CHA, que "aplaude" los resultados porque "refuerza y consolida su sistema propio de partidos políticos". Así lo ha expresado su presidente Joaquín Palacín, que ha subrayado que, tras este 21 de abril, "se asienta todo un modelo basado en la amplísima mayoría, en votos y escaños, que tienen los partidos de ámbito territorial".

Teruel Existe, por su parte, ha elogiado el contenido de la campaña vasca, en la que, dicen, "se han dejado de lado las polémicas independentistas, incluso por parte de los partidos nacionalistas". “En estas elecciones y en esta campaña electoral lo que queda muy claro es que la ciudadanía quiere atención rigurosa y soluciones a los problemas importantes y a las cuestiones sociales, como la sanidad”, ha señalado su portavoz, Tomás Guitarte.

Por último, el diputado de IU, Álvaro Sanz, ha incidido en que "la sociedad vasca ha votado, mayoritariamente, opciones de izquierda", aunque ha reconocido que el resultado de Sumar, que entra al parlamento vasco con un escaño -que además ocupará Jon Hernández, de IU-, "no es bueno". "Esperamos que el PSOE no le dé de nuevo el Gobierno a la derecha, y entienda por fin que está validando el viraje hacia la pérdida de derechos", han opinado desde Podemos Aragón, que no ha entrado a valorar el resultado del partido en el País Vasco, donde no ha logrado representación.