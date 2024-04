La oposición critica los "discursos partidistas" de Azcón y Fernández y su falta de referencias a Aragón

Las reacciones políticas a los discursos de Jorge Azcón, como presidente de Aragón, y de Marta Fernández, como presidenta de las Cortes, en el día de San Jorge no se han hecho esperar. Entre los partidos de la oposición destaca la idea de que se ha hablado demasiado de España y poco de Aragón, así como que han faltado menciones a educación o sanidad. El PSOE, principal partido de la oposición, ha reclamado a Azcón que empiece a imponer su sello porque "hay cosas que cada vez van a peor".

Todo lo contrario, como es lógico, en las filas de PP y Vox. Desde el partido de Azcón han incidido en la idea mostrada por el presidente de que la comunidad debe ser "motor de España", mientras que desde Vox han pedido un hermanamiento con el resto de comunidades para "no hacer la guerra por nuestra cuenta".

Pocas referencias a Aragón

Mayte Pérez (PSOE), como portavoz del principal partido de la oposición, fue dura con el gobierno autonómico y reclamó más acción: "Ya llevamos nueve meses de gobierno y hay cosas que cada vez van a peor. Seguimos esperando esa firma de autor de Azcón y es hora de que el gobierno empiece a rendir cuentas", aseguró.

Tanto José Luis Soro (CHA) como Alberto Izquierdo (PAR) y Tomás Guitarte (Aragón Existe) coincidieron en que no se reivindicó lo suficiente a Aragón. La Chunta centró su reacción en Marta Fernández al afirmar que "por primera vez, hemos escuchado un discurso de una presidenta que no cree en Aragón, en la autonomía ni en este parlamento". Por su parte, Izquierdo cree que "era día para reivindicar lo nuestro y hemos visto dos discursos que no sabemos a qué se referían, desde luego a Aragón no".

Por su parte, Guitarte criticó que hubiese "demasiado énfasis en temas nacionales", así como "las desafortunadas palabras por parte de la presidenta de las Cortes". "Pocas ideas sobre qué hacer con Aragón y falta compromiso con las políticas de reequilibrio territorial. Queremos saber qué va a pasar con las renovables, con el transporte sanitario de urgencia, y se ha pasado por encima. Hacemos un llamamiento a resolver la equidad interna de Aragón, lo primero que tenemos que hacer es se arreglar nuestra casa", agregó el portavoz de Aragón Existe.

Por último, Andoni Corrales (Podemos) echó de menos más referencias a políticas sociales: "Hemos asistido a dos discursos más partidistas que de presidente y presidenta, en los que se han olvidado de los pilares básicos de nuestro sistema: educación, sanidad y servicios públicos".

PP y Vox, satisfechos

Desde el Partido Popular, en palabras de Fernando Ledesma, siguieron la línea marcada por Azcón en su discurso. "Ha destacado la importancia de seguir construyendo Aragón como parte y motor de España. Somos una tierra con mucho potencial y capacidad que debe aprovechar sus oportunidades. Las empresas se están dando cuenta, y ese crecimiento en el que estamos inmersos es una garantía para una vida con mayor igualdad y libertad. El compromiso es poner Aragón por encima de todo y defender sus intereses", valoraron.

Y por último, desde Vox pidieron "mostrar el orgullo que supone ser aragonés por el acerbo cultural y la historia milenaria que contribuye a formar una realidad mayor, que es España", pero a la vez también aseveraron que "debemos reflexionar y reivindicar el papel que debe jugar Aragón en España, que no debe ser menor que el de otros".

"Es una amenaza lo que se ha vivido este año y todos los aragoneses debemos entender que todo pasa por defender la unidad de España. Sí queremos hacer la guerra por nuestra cuenta, por ejemplo al reivindicar esas obras del Pacto del Agua, es posible que no lo consigamos. No somos una comunidad con gran peso político, necesitamos al resto. Hago un llamamiento al hermanamiento de las comunidades autónomas, para no ver enemigos en otras", recalcó Santiago Morón.