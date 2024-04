Siniestralidad vial: los motoristas, un 25% de las víctimas mortales en la carreteras de Aragón

La muerte de cuatro motoristas en las carreteras aragonesas desde el 10 de marzo ha reabierto el debate de la seguridad vial para quienes circulan a bordo de un vehículo de dos ruedas a motor. No en vano, los moteros ya representan el 25% de las víctimas en accidentes de tráfico en 2024, por lo que algunos colectivos claman a la Administración por la toma de decisiones para atajar una situación «muy grave». «La siniestralidad no baja y se está focalizando la atención en puntos de prevención que no son adecuados», sostiene Juan Carlos Toribio, miembro del departamento de Seguridad Vial de la Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas (UMI).

Según la información facilitada por la Guardia Civil, la causa de los accidentes en Almonacid de la Cuba, Híjar y Sabiñánigo es una salida de vía por parte del conductor y a ello aluden también desde la asociación al sostener que, según los datos que ellos manejan, los motoristas fallecen en más de la mitad de las salidas de vía porque «se encuentran con elementos altamente peligrosos». Son, por ejemplo, los guardarraíles, de ahí que se solicite su «protección» para minimizar el impacto del conductor.

Pero no es la única medida que plantean desde la UMI al enumerar también la mejora en la investigación de los accidentes de tráfico y la mejora de la conservación de la red de carreteras aragonesas. «Tenemos muchas carreteras que están destrozadas», lamenta Toribio, que tampoco pasa por alto la «ineficacia» de varias medidas de prevención adoptadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) como, por ejemplo, «la destrucción del margen de 20km/hora para adelantar» en las vías convencionales o la limitación de velocidad a 90km/h ora en las carreteras con un arcén superior a 1,5 metros.

Otros siniestros mortales registrados recientemente en Cantabria, Galicia o Cataluña también tienen su causa en la salida de la vía, tal y como sucediera en Almonacid de la Cuba, Híjar y Sabiñánigo este paso fin de semana. El cuarto tuvo lugar en Vía Ibérica de Zaragoza, donde una moto se vio involucrada en un accidente con un turismo. «La situación es muy grave en el mundo de la moto y es algo que no podemos pasar por alto», finaliza Toribio.

