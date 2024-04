Atades celebra la XV edición de sus premios anuales en Zaragoza

ATADES ha entregado este jueves sus galardones anuales. En la XV edición de los Premios ATADES se ha reconocido el trabajo de la Fundación Privada Integra Pirineus y de Heraldo de Aragón. Además, se han otorgado dos accésits, uno al Colegio Público de Educación Especial Alborada y a la Asociación Inlaza.

Los Premios ATADES reconocen anualmente las actividades y proyectos a favor de una sociedad que integran plenamente a personas con discapacidad intelectual. El ámbito de los premios está dirigido a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con nacionalidad española y que desarrollen su actividad en España.

En esta XV edición, los premios han reconocido la labor de la Fundación Privada Integra Pirineus en la categoría de “Mejor proyecto o programa que mejore la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual”. El proyecto “Donem vida al bosc” presentado por Fundación Privada Integra Pirineus, con sede en Seo de Urgel (Lérida), es un proyecto puesto en marcha en 2011. Su finalidad es generar oportunidades laborales para personas en riesgo de exclusión social, especialmente para aquellas con una discapacidad intelectual, dentro del sector forestal. Esto lo consiguen gracias al acompañamiento de profesionales del ámbito social y psicológico, se pretende mejorar la calidad vida de las personas a las que atienden. En este caso, el premio que otorga ATADES consta de 3.000 euros, una escultura conmemorativa del artista aragonés Florencio de Pedro y un diploma acreditativo.

En la categoría "Premio al proyecto de imagen o comunicación que dé proyección a las personas con discapacidad intelectual y sus actividades", el premio ATADES ha sido para Heraldo de Aragón por su proyecto “Sin Barreras”. Desde el 8 de diciembre de 1994, Heraldo de Aragón edita, todos los viernes, el especial “Sin Barreras”, que nació con el objetivo de dar visibilidad al colectivo de las personas con discapacidad. Desde entonces y hasta la actualidad, estas dos páginas se han convertido en el escaparate donde, semanalmente, entidades de las tres provincias aragonesas dan a conocer sus nuevos proyectos, retos o iniciativas. En este caso, el premio consiste en una escultura del artista Florencio de Pedro y un diploma acreditativo.

Accésits XV Premios ATADES

Debido a la calidad de candidaturas presentadas, en la categoría de proyecto o programa, el jurado ha concedido dos accésits. Uno de ellos al Colegio Público de Educación Especial Alborada de Zaragoza por su “Programa de sensibilización: Conócenos y cambiará tu mirada”. En él invitan a que cualquier ciudadano que quiera conocerlos tenga las puertas abiertas para descubrir y conocer como es el día a día en el centro y como son las personas que lo forman; y a la Asociación Inlaza de Zaragoza, por “Jardines verticales inclusivos, un proyecto que une naturaleza, arte e integración social”. La misión de este proyecto es promover la inclusión social y laboral de personas con discapacidad a través de proyectos innovadores y sostenibles.

Retos de presente y futuro

En los XV Premios ATADES, el presidente de la Asociación, Antonio Rodríguez Cosme, ha elogiado la calidad de las candidaturas presentadas, así como la labor importante que todas ellas realizan en pro de las personas con discapacidad intelectual. En su intervención ha destacado la importancia de seguir trabajando por una sociedad más justa e inclusiva que visibilice a las personas con discapacidad intelectual, capacidad intelectual límite y autismo. Por ello, en ATADES, “dos de los pilares fundamentales son la formación integral y la inserción laboral. La formación no solo se trata de adquirir conocimientos académicos, sino también de cultivar habilidades sociales, emocionales y laborales que les permitan desenvolverse con éxito en la vida. Pero la formación no es el fin último, es el medio para alcanzar un objetivo aún más importante: la inserción laboral. En ATADES, estamos comprometidos con la creación de oportunidades de empleo tanto en empresa ordinaria como en nuestros propios centros especiales de empleo. Reconocemos que el trabajo no solo proporciona un medio de subsistencia, sino también un sentido de propósito, dignidad y pertenencia. Cada puesto de trabajo creado es un paso más hacia la construcción de una sociedad más inclusiva y justa para todos”.

Durante la entrega de premios, la presidenta de las Corte de Aragón, Marta Fernández, ha realizado hoy un llamamiento para que las instituciones, “y más las parlamentarias”, reconozcan la tarea “imprescindible” que entidades sociales como ATADES desarrollan para ocuparse de las personas más vulnerables y sus familias. Marta Fernández ha reclamado “orientar nuestra mirada hacia la realidad de las entidades sociales” y ha destacado que éstas “prestan desde su ámbito privado un servicio imprescindible, allá donde lo público difícilmente puede llegar”.

La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen María Susín, ha destacado que “la inclusión como ciudadanos de pleno derecho de quienes conviven con la discapacidad es un objetivo que tenemos en común todos los que estamos hoy en esta Sala Goya. Partimos de una idea sencilla, pero con grandes implicaciones que nos competen a todos: que toda persona con discapacidad intelectual o del desarrollo debe ser protagonista de su propia vida”.

57 candidaturas

A los XV Premios ATADES se han presentado un total de 57 candidaturas (40 a mejor proyecto o programa y 17 a la categoría de imagen), todas ellas con “una calidad excelente y un interés excepcional, centrado en dar visibilidad a la diversidad”, según se ha destacado en esta entrega de premios.

El evento de entrega de los XV Premios ATADES se ha desarrollado en la Sala Goya del Palacio de la Aljafería, sede del Parlamento autónomo, con la presencia y participación de la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández; la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen María Susín; el Delegado el Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. El acto de entrega de también ha contado con la asistencia de representantes institucionales, empresas y entidades sociales.