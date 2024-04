Azcón califica la decisión de Sánchez como un "truco para desviar la atención"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha opinado que la decisión del jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, de tomarse unos días para "reflexionar" si debe continuar en el cargo es un "truco" que "ya está muy visto" y con el que pretende "desviar la atención de los verdaderos problemas" que tiene el PSOE y él mismo.

"Sánchez se pregunta si merece la pena, pero lo que a mi me extraña es que se la haga ahora", ha expuesto Jorge Azcón, para continuar: "¿Merecían la pena los indultos? ¿Merece la pena que Bildu sea un socio preferente? ¿Merece la pena la amnistía? ¿Merece la pena romper con la igualdad que caracterizaba al Partido Socialista?".

"Es un subterfugio", ha opinado, puesto que "a mentir, le ha llamado cambio de opinión; y ahora, victimizarse lo quiere configurar como un periodo de reflexión". El presidente del Gobierno de Aragón ha advertido: "Ya no cuela, ya nos lo creemos. Este truco de Sánchez está muy visto". Asimismo, ha afirmado que "no cree" que Sánchez vaya a dimitir de su cargo de presidente del Gobierno de España, porque si fuera a hacerlo, ha argumentado, "no hacen falta cinco días para reflexionar sobre eso".

Por otro lado, Jorge Azcón ha lamentado que el hecho de que el Ejecutivo central "no se preocupe de gobernar ni de los intereses generales no es nuevo", agregando que en el caso de Pedro Sánchez su prioridad ha sido "siempre" defender sus intereses particulares y después los generales.

Asimismo, ha criticado que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que se comprometió a participar en la Comisión Mixta de seguimiento del Pacto del Agua de Aragón "y dar la cara", al final, se vaya a Europa, puesto que la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE la ha elegido como cabeza de lista a las elecciones del Parlamento Europeo, que se celebran el 9 de junio. "Todas esas decisiones perjudican la gestión del Gobierno de España y, por lo tanto, no benefician a los aragoneses", ha finalizado Azcón.

Nolasco asegura que Sánchez está dispuesto "a ver arder España"

Por su parte, el vicepresidente primero y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, se ha mostrado convencido de que "Sánchez estaría dispuesto a ver arder España con tal de poder gobernar sobre las cenizas que quedan", ha declarado este jueves en Teruel.

En su opinión, Pedro Sánchez ha hecho algo para "disfrute propio, él está ahora mismo disfrutando y está encantado con ser el centro de atención y llamar la atención de los focos que al fin y al cabo es lo que quiere. Con una carta en la que nombra derecha y ultraderecha 40 veces en cuatro párrafos en un ejercicio de victimismo sin precedentes", ha dicho el también presidente de Vox Teruel.

Ha pedido a Sánchez que "tenga respeto para la justicia y que no se pongan tan nerviosos cuando Begoña Gómez tiene una investigación abierta". Nolasco ha considerado que "lo que tienen que hacer es respetar a la justicia y que sea la justicia la que en su momento dicte lo que tenga que dictar". El consejero ha subrayado lo siguiente: "Me parece un show porque es una especie de dimisión o no dimisión en diferido, que simplemente sirve para calmar esas ansias de protagonismo absoluto, de un narcisismo patológico". Ha añadido que no sabe lo que dirá Sánchez el lunes porque "es un hombre que es muy dado a cambiar de opinión".

Nolasco ha achacado el ambiente de crispación política a que "tenemos el gobierno que más daño ha hecho a la historia de la democracia". Ha explicado que "hay una bronca instalada porque, evidentemente, estamos viviendo cosas nunca vistas antes; cómo se amnistían a criminales a cambio de votos, por ejemplo; estamos viendo unas cesiones inadmisibles, estamos viendo, por ejemplo, unos pactos, por ejemplo, con los herederos de ETA". Por ello, ha apostillado que "estamos en unos debates tensos porque España está viviendo una de las épocas más difíciles de su democracia reciente".

También ha afirmado que "todos los demócratas y todas las personas que queremos la igualdad entre las comunidades autónomas tenemos que estar unidos y tenemos que decir que Aragón no es más ni menos que Cataluña y que País Vasco y que, por tanto, queremos disfrutar de los mismos recursos". Asimismo, ha aseverado que "hay crispación política porque se están hablando ahora de nuevos temas que no se hablaban antes. Es decir, ahora hay unos debates que se abren, que están en la calle y este gobierno --el de Aragón-- valientemente está hablando de esos asuntos cuando hace años no se hablaba de ellos", por lo que entiende que "haya partidos que les moleste que hablemos de la realidad de las cosas", ha concluido.