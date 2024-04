Ibercaja presenta sus objetivos para el próximo trienio y asegura que está "en el mejor momento de su historia"

Ibercaja ha presentado este sábado su plan estratégico para el próximo trienio, 'Ahora Ibercaja', hasta 2026, en una acto celebrado en el corazón de la entidad, en Zaragoza, en el que han estado presentes tanto el presidente, Francisco Serrano, como el consejero delegado, Víctor Iglesias. Una línea de actuación con hasta 13 iniciativas, destinadas, en primer lugar, al Programa Cliente, y la segunda, a, Programa Resiliencia. "Ibercaja está en el mejor momento de su historia", se ha atrevido a aseverar Serrano, que ha subrayado que deben huir de la "autocomplacencia".

En ese sentido, el banco cerró el ejercicio pasado con un beneficio neto de 304 millones de euros, y con un dividendo acumulado de 400 millones para repartir entre sus accionistas. Ahora, Ibercaja define dos objetivos para cumplir en el próximo trienio: por un lado, lograr que la rentabilidad cubra el coste de capital y, a su vez, reforzar los fondos propios; por otro, mantener su "esencia", centrada, según la entidad, "en ubicar al cliente en el centro, continuar con la resiliencia y mantener nuestra profunda vocación social". Para este 2024 el presupuesto será de 45 millones de euros.

De forma más concreta, el consejero delegado de Ibercaja, Víctor Iglesias, ha subrayado algunos de los objetivos a cumplir antes de diciembre de 2026. Entre ellos destaca el aumentar en un 10% los clientes comprometidos, con el fin de lograr 50.000 nuevos particulares, 6.000 negocios minoristas y más de 2.000 pymes y grandes empresas, lo que esperan que les permita contratar entre 150 y 200 personas al año. Además, las áreas de expansión por las que la entidad seguirá apostando será la Comunidad de Madrid y el Arco Mediterráneo, en un futuro que Iglesias ha definido como "retador e ilusionante".

Así pues, la resiliencia es una de las protagonistas del plan, con un programa propio que alberga hasta siete iniciativas, centradas en las capacidades tecnológicas, donde la alianza con Microsoft es clave; transformar y optimizar los procesos; arraigar la cultura del dato; aplicar la Inteligencia Artificial; incorporar nuevo talento y liderazgo; gestionar de forma ortodoxa los riesgos; y, por último, fortalecer la reputación corporativa de Ibercaja, continuando con su apuesta por la sostenibilidad.

Asimismo, el programa Cliente constará de seis iniciativas, centradas en la actualización de la banca personal y en la apuesta por la banca premium; convertirsre en una opción financiera atractiva para los jóvenes; garantizar la confianza para con los autónomos, los comercios y las micropymes, así como con las pymes y las grandes empresas; una quinta iniciativa basada en el negocio de pagos y la financiación al consumo, con un nuevo servicio, 'Pensumo, pensión por consumo', que saldrá en breve al mercado; y una última pata que se centra en el asesoramiento a clientes, particulares y empresas respecto a los seguros de riesgo.

La salida a bolsa "no está prevista" a corto plazo

Por otra parte, Serrano ha señalado que la posible salida a bolsa ya no es una "necesidad, sino una oportunidad", que, pese a ello, "no está contemplada en el plan estratégico", ya que el pasado marzo se completó el fondo de reserva. "No podemos descartarla, porque puede ser una oportunidad, pero a día de hoy no está prevista".

Del mismo modo, el presidente de Ibercaja se ha referido a dos cuestiones que, a su juicio, provocan que el crecimiento de la inversión en España no sea mayor del que es. Dichas coyunturas responden a la "incertidumbre geopolítica y geoestratégica", con ejemplos concretos como los conflictos en Ucrania y Oriente Medio y otros más difusos como una "pequeña desglobalización", así como a la "inestabilidad política en España".

"En los últimos ocho años se han producido el 50% de los procesos electorales desde la transición, y eso genera inestabilidad", ha indicado. Así, Serrano considera que, pese a que está previsto un crecimiento del PIB del 2% para este año, y similar para los siguientes, "España crece por debajo de su potencial" y que "no se va a producir una recesión, pero tampoco hay viento de cola".