Nolasco critica al "aprendiz de tirano" Pedro Sánchez por su continuidad: "Va a haber un ataque sin precedentes contra la prensa y los jueces"

La decisión de continuar al frente del Gobierno de España por parte de Pedro Sánchez no iba a contentar a todos, como ya se sabía desde que iniciase su período de reflexión. En Aragón, uno de los primeros en reaccionar al anuncio ha sido el vicrepresidente primero del Ejecutivo autonómico, Alejandro Nolasco, muy crítico con el "show" de un "auténtico aprendiz de tirano". Nolasco ha asegurado que tras este anuncio, Sánchez va a emprender "una línea destructiva para acabar con la disidencia política, el poder judicial y la prensa".

Era por todos sabido que Vox no iba a celebrar la continuidad de Sánchez en Moncloa, por lo que el vicepresidente aragonés no se ha salido de la lógico. "Estaba convencido de que no iba a dimitir y de que todo era un show", ha asegurado Nolasco, que ha criticado que esta forma de actuar de Sánchez es "muy típica de su narcisismo patológico", definiendo como "una especie de autogolpe" la declaración definitiva del presidente.

"Que se prepare la prensa libre y los jueces porque va a haber un ataque sin precedentes a la libertad de prensa y a la independencia de los jueces", ha aseverado Nolasco, que ha criticado que esta situación sería "cómica y divertida, si no fuera porque es grave y triste". El líder de Vox en la comunidad ha asegurado que ya está "acostumbrado a los ataques de este auténtico aprendiz de tirano", en referencia a un Sánchez al que ha afeado "cogerse cinco días para pensar y decir si realmente los españoles merecemos la pena".

Nolasco ha afirmado que la comparecencia del presidente del Gobierno de España ha servido para "hacerse la víctima" y como antesala a un plan, según ha previsto el vicepresidente aragonés. "Va a emprender una línea destructiva para acabar con los bloques que aún le quedan", ha dicho Nolasco, enumerando en ese grupo a "la disidencia política, la independencia del poder judicial y la libertad de prensa". "Es un día muy triste para la democracia española", ha concluido.