El Banco de Alimentos de Zaragoza invita a "dejar comida pagada" en los supermercados

Salma Paralluelo, Gervasio Sánchez, Mollejo, Edgar Badía Jorge Asín, Irene Vallejo o Kase.O son algunos de los protagonistas que se han puesto el chaleco de voluntarios del Banco de Alimentos de Zaragoza para promocionar la próxima Gran Recogida, que tendrá lugar del 24 al 26 de mayo en todos los supermercados. Para dar a conocer la labor de esta asociación, esta mañana se ha inaugurado una exposición en Gran Vía para promover esta donación monetaria que permita “tener comidas pagadas”, asegura José Ignacio Alfaro, presidente del Banco de Alimentos de Zaragoza, que ha inaugurado la muestra junto a Marian Orós, concejala de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza. Cada año, entregan alimentos, a través de entidades sociales, a alrededor de 22.000 personas.

“Tu solidaridad es el mejor gol”, declara Salma; “Es un antiguo sueño: que no exista más hambre que el hambre de conocimiento”, dice Vallejo. Y un bizum, el 38087, donde se pueden hacer también aportaciones. La campaña de recogida en todos los supermercados será el último fin de semana de mayo, en el que todo aquel que lo desee al pasar por caja “nos deje una compra pagada” que luego recogerá el Banco de Alimentos. “No recogemos dinero, sino que nos llevaremos lo que nos hayan pagado”, explica Alfaro.

Este es el segundo año que se celebra eta gran recogida de primavera (además de la de noviembre). El año pasado “no cumplimos las expectativas” pero aún así, insiste en “apelar a los zaragozanos, a su solidaridad con los más débiles”. Alfaro explica que alcanzar los 300.000 euros sería una campaña exitosa. Con ese dinero comprarán lo que necesitan, que en los últimos tiempos es, además de leche y aceite, “segundos platos, muslos de pollo, pechugas, sardinas… proteínas” y, sobre todo, muchos huevos. “Compramos todas las semanas, se gasta alrededor de 3.600 euros en huevos”.

Marian Oros y José Ignacio Alfaro, en la inauguración de la exposición. / Josema Molina

En estos momentos, las estanterías del Banco de Alimentos de Zaragoza están “bajo mínimos” ya que les ha afectado mucho el no recibir fondos fead (de la Unión Europea) por lo que no han recibido aceite ni leche, lo que ha sido “terrible para todas las entidades”. Esos fondos les permitían comprar alrededor de 450.000 kilos que “este año no vamos a poder dar” o que lo harán “por nuestros propios medios” pero es “imposible suplir estas cantidades de kilos tan importantes”.

Por su parte, Marián Orós ha querido mostrar su apoyo a la asociación, a la que han aportado este año 85.000 años, una partida que se ha ido incrementando, ya que hace 5 años eran 10.000.