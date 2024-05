Nolasco entiende "los roces internos" por el plantón de Vox en el Ayuntamiento de Huesca

El eco de la crisis entre PP y Vox en Huesca no sale de la provincia altoaragonesa, o eso pretende el líder de la ultraderecha en Aragón, Alejandro Nolasco. El también vicepresidente primero del Gobierno autonómico asegura que "entiende las razones fundadas" por las que los dos concejales de su partido abandonaron el último pleno de la capital oscense, pero insiste en que "la tensión" en los acuerdos entre partidos es normal y no afectará al desarrollo del Ejecutivo autonómico.

"El Ayuntamiento de Huesca es el Ayuntamiento de Huesca y el Gobierno de Aragón es el Gobierno de Aragón", ha señalado Nolasco, que ha afirmado "entender las razones fundadas" de los dos concejales de Vox frente "al modo de procceder del equipo de Gobierno del PP". Sin embargo, el vicepresidente primero ha recordado que Vox "sigue siendo" necesario en las propuestas en el consistorio oscense, pese a que los populares ya rechazaron hace semanas reconocerlos como "socio preferente" en el ayuntamiento.

Nolasco ha insistido en que "hoy hay tensión y mañana no hay tensión", rebajando el tono sobre la complicada relación que desde hace meses viven las dos derechas en el Ayuntamiento de Huesca. "Lo importante es llegar a pactos con el socio de Gobierno, por eso tenemos que cumplir el pacto firmado", ha señalado el vicepresidente, definiendo como "primera hoja de ruta" el acuerdo suscrito entre PP y Vox para la gobernabilidad.

"Hay cosas del PP que no me gustan y cosas que al PP no le gustarán de Vox", ha concretado Nolasco, destacando las "sintonías personales" que sí se viven en el Pignatelli. "Lo de Huesca son roces internos que hay en todos los partidos, en las empresas o en los matrimonios, en todos los sitios", ha completado. El vicepresidente ha admitido que no ha hablado con el presidente y líder del PP Jorge Azcón sobre la situación porque "ambos entendemos que es una situación de Huesca".