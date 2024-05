El Gobierno de Aragón presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Amnistía

Ya se había anunciado previamente, pero faltaba el paso final. La DGA ha confirmado este martes que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por la ley de Amnistía. Lo hará, además, avalado por un informe del Consejo Consultivo de Aragón, que avala de forma "contundente", según defienden desde el Ejecutivo PP-Vox, la "legitimidad" de la comunidad aragonesa -"y de cualquier otra"- para presentar este recurso. Según han explicado los vicepresidentes del Gobierno, Alejandro Nolasco y Mar Vaquero, en una rueda de prensa conjunta, este documento, fechado a día 2 de mayo, reconoce que Aragón tiene razones "históricas, culturales, sociales y económicas" para sentirse afectado por esta ley, que precisamente será vetada este mismo martes en el Senado para, posteriormente, regresar al Congreso, donde deberá ser aprobada de nuevo.

Según ha detallado el vicepresidente primero, Alejandro Nolasco, de Vox, el informe del Consejo Consultivo subraya que esta ley "vulnera el principio de la separación de poderes", así como otras cuestiones, de un matiz más político, como el hecho de que responde a la "exigencia" de los partidos independentistas para la investidura de Pedro Sánchez o los "cambios de opinión" del presidente respecto a la amnistía. Del mismo modo, Nolasco ha incidido en que, según el informe, la "normalidad institucional" regresó a Cataluña con la aplicación del artículo 155 y la consiguiente convocatoria de elecciones, por lo que esa "pacificación" a la que aducen los defensores de esta ley "ya se obtuvo".

En cualquier caso, el Gobierno de Aragón lleva meses trabajando en la redacción de este recurso de inconstitucionalidad, a la espera de que el Consejo Consultivo confirmase que estaban legitimados para interponerlo. Así, Mar Vaquero ha reconocido que el texto está "muy avanzado y muy trabajado con los servicios jurídicos de la comunidad", y que, además, las líneas en las que se ha estado incidiendo en este tiempo "coinciden con las que han quedado marcadas en este informe". Ahora, la DGA contará con tres meses desde la aprobación de la ley para interponer el recurso, aunque Vaquero ya ha dejado claro que "no hace falta esperar hasta el final".

El apoyo a Illa, descartado

Respecto a las elecciones catalanas, la vicepresidenta segunda, Mar Vaquero, del PP, ha reivindicado que su partido fue la "primera fuerza constitucionalista" en las mismas, dejando fuera de esa ecuación al PSC, a quien se da por hecho que no apoyarán en una hipotética investidura de Salvador Illa. "No vamos a apoyar un gobierno que vaya contra los principios constitucionales", ha remarcado Vaquero, que ha señalado que el PSC "sigue dependiendiendo de los independentistas". Igual de contundente se ha mostrado Nolasco (Vox), que ha opinado que el PSC "es parte del problema, no de la solución", por lo que ha descartado por completo cualquier hipotético apoyo a Illa.

En cuanto a la dimisión del aún 'president' Pere Aragonès, Vaquero se ha limitado a decir que es una "decisión personal tras un fracaso contundente", e incluso ha señalado que, en este caso, cree que el líder de ERC ha sido "coherente con lo que debe hacer un político". Con todo, ha recordado que los choques que ha mantenido en los últimos meses con el presidente Azcón venían precedidos de los intentos de Aragonès de imponer su "supremacía".