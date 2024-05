CCOO, CGT, FAPAR y STEA denuncian el cierre de un aula de 3 años en el Soledad Puértolas

Los miembros de la comisión de escolarización de Zaragoza, CCOO, CGT, FAPAR y STEA, denuncian en un comunicado conjunto que han recibido información sobre la propuesta del Departamento de Educación para resolver el incremento de la demanda de plazas escolares "con una semana de retraso y reiterados errores". Esto supone, afirman, una merma en el porcentaje de familias escolarizadas en su primera opción. Esta mañana se ha producido el sorteo para adjudicar las plazas tras la baremación.

Critican la "subida arbitraria, injustificada e irresponsable de ratios en un contexto de baja demografía", lo que genera diferencias entre centros puesto que "no se han adoptado las mismas medidas en centros públicos y concertados"; "hay más de 1.400 vacantes de tres años en la ciudad" y además, "se han aumentado ratios de alumnado acneae solo en centros públicos".

Además, señalan que "se ha decidido el cierre de una unidad de 3 años en el colegio público Soledad Puértolas", una información que se había comunicado al centro, pero no a la Comisión de Escolarización, que es "el órgano que vela por la transparencia del proceso". Esto supone "romper la dinámica desarrollada en los últimos procesos en la que se valora la matrícula de alumnado al inicio del curso escolar, una vez concluido el proceso ordinario que ahora se desarrolla y el fuera de plazo del verano, que históricamente, especialmente en 3 años, es elevado, para proceder al cierre de aulas si no hay alumnado (no es el caso de Soledad Puértolas, que ha tenido en este proceso de escolarización 67 solicitudes para 84 vacantes). Además, se aumenta la ratio a 25 (pasa de 21+2 a 23+2), dicen, "en un área que no la necesita y cuando la tendencia estaba siendo a reducirla por la baja demográfica, mejorando así la calidad educativa y equilibrando los centros".

Esto además impide que familias que hayan solicitado el centro en segundas opciones, puedan ser adjudicadas a este centro

Por eso exigen "una reunión extraordinaria de la Comisión para que se facilite la información" y explicaciones que expliquen las medidas tomadas en el actual proceso de escolarización.