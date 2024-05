Los supermercados amplían su oferta de platos listos para comer ‘in situ’

Arroces (de pescado, vegetarianos o con costilla de cerdo), ensaladas y ensaladillas, tortillas, croquetas y los emergentes sushis, kebabs y fideos tipo ramen. Los platos preparados, que cada año crecen en cuota de mercado en España, han recibido un impulso significativo desde que se disparó la inflación de los alimentos. El fenómeno de los platos preparados está ya tan consolidado que casi la mitad de los españoles los consumen al menos una vez a la semana, sobre todo en el hogar, pero también en el trabajo. Es un sector en alza, con un crecimiento en 2023 del 2,9%, según los datos facilitados por la Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados (Aseprafe), aunque hay otros estudios, como el presentado por la consultora Kantar, que elevan el aumento al 11%.

Pero lo último en este terreno va incluso un paso más allá. Es el denominado ready to eat o listo para comer, comida preparada, más elaborada en muchos casos, y ya caliente, con la posibilidad incluso de disponer en el mismo supermercado de cubiertos, suministradores de bebidas y un espacio donde comérsela. Es una alternativa cada vez más aceptada por aquellos que no quieren (o no pueden) cocinar en casa, aunque la mayoría la consumen luego en sus hogares, según una encuesta elaborada por Appinio para Alimarket Gran Consumo.

Medio centenar de establecimientos en toda España, de los que casi la mitad fueron de Mercadona, estrenaron en 2023 un servicio de estas características. La compañía valenciana cuenta en estos momentos "con 1.110 tiendas entre España y Portugal con esta sección, sobre el total de 1.681 locales que tiene la cadena", indican fuentes de la empresa. En el caso de Zaragoza, son 21 las tiendas de la firma que ya ofrecen estos servicios; es decir, en todos, salvo en siete de ellos y, en todo Aragón, en 27. "La tendencia es el aumento de clientes", afirman sobre este tipo de propuestas alimenticias, que suponen "una ventaja" para el ciudadano y sus hábitos actuales.

En España, hay en torno a 2.000 establecimientos de distintas firmas que ofrecen el ready to eat, en diferentes formatos, lo que supone que alrededor del 8% de los 25.200 locales que hay en España se han sumado a esta tendencia.

Dentro de este paquete se incluyen, por ejemplo, los asadores de pollo de la cadena DIA. El concepto de Mercadona, sin embargo, dispone de una oferta más variada, "desde el cuarto de pollo con patatas hasta los arroces, las croquetas, los canelones y lasañas y las tortillas de patatas... O los platos específicos que se incorporan en momentos concretos del año, como Navidad, y que van desde el muslo de pollo relleno hasta la ensaladilla de marisco", detalla una portavoz de la compañía. Desde Mercadona también especifican que sus tiendas "disponen de bebida fría y un área de mesas y sillas con mueble microondas para calentar y comer los platos".

"La idea, que se puso en marcha en 2018 –prosiguen desde Mercadona–, se adoptó después de escuchar al cliente. La gente comentaba al pasar por caja lo bueno que sería tener platos algo más elaborados, listos para comer, y la empresa tomó nota". En 2023, introdujo nuevas propuestas, unas albóndigas guisadas con patatas y unos espaguetis a la carbonara creados "a partir del proyecto de coinnovación que tiene la compañía en 24 centros".

También Carrefour, aunque no con el mismo alcance, tiene una fórmula similar. No han entrado todavía en esta propuesta del ready to eat dos de los grandes, los alemanes Aldi y Lidl, que se resisten a dar el paso a la comida caliente.

Menús especiales

En el caso de El Corte Inglés, la oferta de platos ya preparados no es, ni mucho menos, nueva y, en Zaragoza, cuando abrió el establecimiento del paseo Sagasta en 1981, ya se ofrecía esta posibilidad. Ahora, también se puede encontrar en los centros de Puerto Venecia, Independencia y Grancasa. Coherente con esa tendencia en alza de los platos cocinados, fuentes de la compañía afirman que, en los últimos años, su crecimiento en los locales de la capital aragonesa se sitúa entre el 15 y el 20% y se convierte en "exponencial" en lo relativo a los menús especiales para las navidades.

En los locales de El Corte Inglés no existe un espacio para consumir los productos, salvo la barra de El club del gourmet, pero sí se pueden comprar en línea. Y, aunque clásicos como la ensaladilla rusa y las croquetas son muy conocidos, la paleta de productos de la firma es amplia y también ofrece comida asiática, como el sushi que se prepara en Grancasa.

En 2023, cada persona consumió en su hogar 16,3 kilos de comida preparada, según la asociación Aseprafe, que subraya el esfuerzo que está haciendo el sector para que sus platos sean cada vez más saludables y sostenibles.

