Las Cortes dejan en el aire el impuesto a la energía fotovoltaica

El eterno camino del impuesto aragonés a las renovables siempre tiene una piedra más. La última, en la comisión de Hacienda que preparaba el dictamen del proyecto de ley, que hizo decaer el artículo que gravaba a las energías fotovoltaicas. Todo queda en el aire a un par de días de que el pleno decida cómo cobrará Aragón el impuesto a la energía verde.

El problema comenzó cuando PP y PAR anunciaron la transacción de una nueva enmienda en el artículo 17, el que grava la energía solar. Algo que no gustó a la oposición, que criticó duramente que dicha tramitación no hubiera pasado previamente por ponencia. El PSOE solicitó incluir en la transacción una enmienda similar, en la uqe se hacía referencia a que fueran los municipios afectados los que recibieran directamente esos ingresos del impuesto. Pero se rechazaron las formas, al considerar IU y luego varios grupos que no era adecuado proceder así con la tramitación. Sin acuerdos, el texto se votó tal y como llegó a la comisión.

El PPiba a salvar ese apartado gracias a la abstención del PSOE, ya que el resto de formaciones, incluido Vox, manifestaron su voto contrario. Los socialistas lo rechazaron, haciendo caer el artículo.

La comisión se sumió en el caos y el letrado Javier Latorre señaló «la carencia de sentido» de presentar un impuesto que no tuviera gravamen. Con todo ello, al pleno se llega con dos opciones: sin votar el artículo 17, reduciendo a cero los ingresos por la energía fotovoltaica; o con un voto particular, que seguro presentará el PP, para recuperar el mencionado artículo tal y cómo salió del Consejo de Gobierno. El tributo entonces tenía un mayor porcentaje y calculaba unos ingresos de ocho millones, en vez de los seis decididos al final. Se deberán votar también las enmiendas, por lo que ahí puede estar la clave para completar el impuesto al gusto definitivo.

Por otro lado se queda el artículo 14, también cargado de polémica por el cambio de voto en el PSOE. Fijaba las exenciones a la fotovoltaica, pero si los socialistas se giran al voto negativo, estas podrían caer si Vox se mantiene en el ‘no’.

Los socialistas admitieron en un escrito su error y dejaron claro su intención de recuperar sus intenciones de voto originales. Por otro lado, el letrado Javier Latorre ha dejado claro que el Gobierno puede retirar el proyecto justo antes del inicio del pleno, algo que no se descarta si la base jurídica no permite adaptarlo de manera a la normativa deseada.