Un grupo de investigadores avanzan en Aragón en el diagnóstico del covid persistente

"Llegará un momento en el que habrá una prueba que servirá para diagnosticar el covid persistente y tenemos esperanzas de que se podrá confirmar con un panel de biomarcadores". Así de contundente se ha mostrado el investigador Araid Jon Schoorlemmer del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS), que lidera un paquete de trabajo sobre esta patología. Sin embargo, se muestra mucho más prudente a la hora de asegurar si también servirá para predecir quién desarrollará la enfermedad. "En eso vamos más retrasados y en este momento no se puede decir", asegura.

Más de 40 científicos han estado los días 20 y 21 de mayo en Zaragoza para compartir sus avances en el estudio de una proteína, la HERV-W-ENV, y en el diagnóstico del covid persistente. El IACS participa en el proyecto como socio, de la mano de Schoorlemmer; y con otros dos paquetes de trabajo.

El balance que hace el investigador es positivo, pero "no tan bonito como te gustaría", asegura entre risas, ya que el proyecto es para cinco años y "estamos al final del segundo". Define la investigación como "lenta por su naturaleza" y lo que han hecho en Zaragoza ha sido "coordinar el trabajo que hemos llevado a cabo cinco laboratorios diferentes, y coordinarnos en los próximos pasos que se van a dar", señala.

El trabajo consiste en "buscar biomarcadores específicos de pacientes con covid persistentes y con ellos general paneles que nos servirán, por unlado,o para identificar a estos pacientes" y por otro para buscar "diferencias entre ellos", ya que no todos tienen los mismos síntomas ni son iguales los biomarcadores. Además, investigan "una proteína tóxica de retrovirus endógeno, que pensamos que tiene que ver con esa enfermedad", explica. Se trata de una proteína que "no se deja investigar y que nos da mucho la lata" pero siguen buscando dónde está y cómo contribuye a la patología del covid persistente.

Preguntado por los próximos pasos a dar, asegura que a corto plazo ya han definido un primer dato de biomarcadores de pacientes con covid persistente y el siguiente "será buscar otro grupo, repetir el análisis y confirmar que los biomarcadores cumplen con lo que pensamos". Ese próximo paso será en "un par de años", asegura.

Schoorlemmer es investigador, "no médico", por lo que no sabe de la puesta en marcha de terapias, sino que su objetivo es el de "estratificar pacientes, diferenciar grupos con ciertas características en los que se podrá decir si una terapia va a funcionar o no, según los biomarcadores", concluye.

