Zaragoza se vuelca con Leonor: "¡Que viva la Princesa!"

Parecía una mañana más en el entorno de la plaza del Pilar de Zaragoza con los primeros hosteleros montando las mesas de las terrazas y los trabajadores más madrugadores paseando sus cafés en el primer descanso laboral. Las furgonetas de Mercazaragoza llegaban al Mercado Central para descargar fruta, verdura y demás viandas, nada raro si no fuera porque, por la zona de Murallas, también circulaba la furgoneta de la Unidad de Subsuelo del Cuerpo Nacional de Policía. A ella se sumaban los guías caninos que flanqueaban la plaza del Pilar y es que, en solo unas horas, Leonor de Borbón y Ortiz iba a aterrizar en el Ayuntamiento de Zaragoza para recibir el Título de Hija Adoptiva y, en La Seo, la Medalla de Aragón.

La plaza del Pilar era un remanso de paz a eso de las 09.00 horas a la espera de la llegada de Su Alteza Real. Varios grupos de turistas nacionales y chinos se paseaban más seguros que nunca por la presencia de numerosos efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local hasta que, bien entrada la mañana, les han acompañado un millar de curiosos que no querían perderse la llegada de Leonor. Todos ellos han aguardado con paciencia la irrupción de la Dama Cadete Borbón en la plaza del Pilar, donde la ha recibido la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, para invitarle a adentrarse en la casa consistorial. Allí ha estampado su firma en el libro de oro y ha recibido el Títutlo de Hija Adoptiva de manos de la regidora zaragozana.

No se ha hecho de esperar su salida de nuevo a la plaza, donde ha sido recibida al grito de "¡guapa!" hasta que se ha acercado a los asistentes para saludarles y estrecharles la mano. Todos los curiosos han vuelto a esperar a Leonor mientras, en el interior de La Seo, pronunciaba sus primeras palabras oficiales en público más allá de las pocas que empleó a su llegada a la Academia General Militar (AGM) de Zaragoza para asegurar que afrontaba la nueva etapa "con muchas ganas".

Reconocimientos de Zaragoza y Aragón para la princesa Leonor /

No ha transcurrido más de media hora hasta que la Princesa ha vuelto a darse otro baño de masas, aunque en esta ocasión solo ha devuelto las muestras de afecto con la mano y asintiendo con la cabeza a varios metros de distancia. "Me gusta mucho la familia de la Corona. A Felipe, que por entonces era Príncipe, lo conocí de niño en la montaña porque venía a esquiar a Candanchú", decía una anciana que se despedía de una compañera de primera fila a la que había conocido en esa espera. "Leonor es muy maja, pero... ¡la tenían que haber pasado otra vez por la plaza del Pilar!", reía esta mujer no sin antes recordar otros momentos similares al ver a la Familia Real en Jaca. "Por entonces no iban tan agobiados", ha añadido.

Otra mujer se ennorgullecía de haber estrechado la mano con Leonor, según ella, una chica "muy guapa" y "muy simpática". "Me gustan los Reyes que tenemos y quería verla en persona porque es un día muy importante para Aragón. ¡Que viva la Princesa!". ha dicho esta misma señora. "Ha merecido la espera verla de cerca", ha continuado.

Si bien es cierto que los más madrugadores han podido ver y saludar a Leonor antes de su entrada en La Seo, los más rezagados han tenido que esperar a los segundos que ha tardado la princesa en llegar desde la catedral hasta el Museo Alma Máter. Gritos y vítores una vez más, peticiones de saludos "que para eso hemos venido hasta aquí" y algunos vivas a España, la Corona y similares. Precisamente, no ha tenido tanta suerte un matrimonio que desconocía la celebración del acto institucional y se ha acercado hasta la plaza del Pilar una vez han encendido la televisión y han visto el corazón de Zaragoza engalanado para la cita. "Hemos salido corriendo de casa y ya no hemos llegado", han comentado entre risas, a lo que han añadido: "Es muy maja la chica y se lo merece. Ha tenido salero para hacer todo lo que le han mandado en la Academia y ha tirado adelante con todo".

Otros se lo tomaban con algo más de perspectiva y admitían que "no sabíamos nada, nos lo hemos encontrado al bajar hasta el Pilar". Si no daba tiempo a ver a Leonor o a hacer esa foto "que nos han pedido algunos familiares", siempre se podía pensar en el después. El mediodía es la hora del vermú por antonomasia, pero siempre se puede buscar otro menú: "Yo soy mucho más de cerveza, pero vamos a echar algo que esto ya ha terminado".