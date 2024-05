Argentinos en Aragón: "Era obvio que con Milei iba a pasar algo así"

«Argentina es un lugar hermoso, con una sociedad y una cultura hermosa. Es la primera vez que siento un punto de vergüenza». Con estas palabras define la situación de los últimos días Nicolás Cassinelli, ingeniero y músico argentino que echó raíces hace más de 18 años en Zaragoza. Su sentimiento no solo responde a los últimos acontecimientos protagonizados por Milei en España, sino que abarcan todo el «fenómeno» que rodea al presidente argentino.

Misma sensación que la compartida por el escritor Laureano Debat, que lleva viviendo tres años en la capital aragonesa, a la que llegó procedente de Barcelona, donde residía desde 2009. «En parte, todavía no entiendo cómo los argentinos nos hemos suicidado así. Digo en parte, porque el gobierno anterior también era un desastre. Pero me da coraje y un poco de vergüenza que un tipo así sea el presidente de mi país», sostiene Debat, que además añade que sus palabras no le representan ni a él «ni a muchos argentinos que conozco y que residen en España».

En ese sentido, tanto Cassinelli como Debat coinciden en que «quizá lo de Sánchez se haya engordado mediáticamente un poco», aunque no esquivan el hecho de que las palabras de Milei son una «barbaridad». «Espero que no pase a mayores», dice Debat, tras conocer la noticia de la retirada de la embajadora española en Buenos Aires, a la par que reflexiona: «El vínculo entre ambos pueblos va mucho más allá de los gobiernos y vamos a seguir estando hermanados».

En cualquier caso, el escritor argentino no oculta que el «paradigma» que representa Javier Milei es «peligroso», ya que, asegura, «no le gusta demasiado la democracia». «Ha quedado demostrado con esta visita a España, en la que no fue a ver al mandatario electo, lo que en cierta manera significa que no lo reconoce como tal», añade, para después reconocer que era «obvio» que se iban a dar situaciones así con Milei.

Nicolás Cassinelli, ingeniero y músico argentino residente en Zaragoza desde hace 18 años. / Servicio Especial

Por su parte, Cassinelli también desea que esta crisis diplomática «no pase a mayores». «Creo que, en el largo plazo, no va a afectar, ya que somos naciones hermanadas desde siempre», incide el músico argentino, que advierte que, de toda esta coyuntura, «lo más peligroso es que las democracias están empezando a perder significado». Reflexiones que Casinelli extrapola a países como EEUU, donde Trump tiene altas probabilidades de volver a gobernar, aunque el argentino explica que el caso de Milei es «aún peor, porque los argentinos solemos hacer las cosas más exageradas».

Un discurso «muy agresivo» que, según concluye Debat, oculta intenciones que van mucho más allá: «Se está produciendo una alineación muy peligrosa con EEUU, sobre todo en cuanto a las materias primas. Y, en lo social, la voluntad de Milei es echar atrás avances como el aborto, ya que tiene un estilo muy directo contra las mujeres y todo tipo de diversidad».

