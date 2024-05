IU pide explicaciones a Educación por dejar a 53 estudiantes del instituto de La Almunia (Zaragoza) sin transporte escolar

Izquierda Unida ha pedido explicaciones a la consejera de Educación, Claudia Pérez Forniés, por la supresión del servicio de autobús de la ruta escolar de Mesones de Isuela y Morata de Jalón y que afecta a 53 estudiantes del instututo Cabañas de La Almunia.

“Esta misma mañana se ha avisado a este alumnado de que no había transporte para el día de hoy y tampoco para lo que queda de curso”, explica el alcalde de Morata de Jalón, Luis Velilla (GMeC-IU), que, tras conocer lo sucedido, se ha puesto en contacto con la Delegación provincial de Educación. El problema reside en que la empresa que presta el servicio, Autocares Pedro Vera, no tiene un vehículo de sustitución para el autobús que diariamente hace esta ruta que se ha averiado.

Educación ha informado a Velilla que “estaban intentando contratar autobús sustituto” y desde el instituto Cabañas de La Almunia han recomendado a las madres y padre que se pongan de acuerdo para hacer viajes. “Pero esa no es la solución”, ha subrayado el alcalde.

Para el edil, “son malas fechas para que el alumnado pierda clases y, además, no solo es un problema aislado del alumnado de esta ruta sino también de todo el centro ya que si no van a clase el centro no tiene el aula completa. Asimismo, siendo el final de curso, es un estrés añadido para las y los estudiantes”.

Ante el malestar generado, esta tarde las madres y padres de Morata de Jalón se reunirán a las 19.30 horas en el Centro Cívico del municipio para ver qué pueden hacer. Un encuentro en el que participarán el alcalde y las concejalas de GMeC-Izquierda Unida.

Por su parte, el Coordinador general de IU Aragón y portavoz parlamentario en las Cortes, Álvaro Sanz, ha registrado una pregunta dirigida a la consejera de Educación para que informe de lo sucedido y de las medidas que desde su departamento se van a tomar para dar una solución urgente a este alumnado y sus familias.

Asimismo, Sanz muestra su preocupación por el rumbo que está tomando la política educativa del Gobierno de las derechas PP-VOX y PAR que “no han tardado ni un año en comenzar a recortar” como estamos viendo en cuanto al número de maestros en los centros públicos aragoneses para el próximo curso y que ha motivado las movilizaciones convocadas esta semana en los patios de los centros educativos durante esta semana en horario de 8.45 a 9.00 horas.

“El PP, apoyado por la ultraderecha, no tiene inconveniente en recortar profesores, recortar personal de apoyo, recordar en el servicio de transporte, etcétera, porque su política ahonda en el deterioro de la escuela pública, la única que garantiza equidad, igualdad, calidad y gratuidad”, denuncia Sanz.