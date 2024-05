CCOO advierte de los problemas de personal para este verano en las residencias del IASS

CCOO ha mostrado su queja ante la dirección del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) por la situación del personal de las residencias y centros públicos dependientes de dicho organismo que, "a falta de una semana del inicio del periodo oficial de sus vacaciones, de junio a septiembre, todavía no dispongan de confirmación de las fechas que han solicitado, con el consiguiente trastorno que ello puede ocasionar para la conciliación de su vida personal", aseguran.

Además, la organización sindical advierte que la falta de previsión del IASS para la sustitución de las vacantes que se producen durante el periodo vacacional va a originar graves problemas organizativos. "El personal sanitario no se va a sustituir al 100%, como otros veranos, sino que se va a utilizar personal en prácticas para cubrir parte de las vacaciones", señalan. Por otro lado, para el personal laboral, dicen que la administración no ha elaborado las nuevas bolsas de empleo necesarias para cubrir las vacantes. "En Huesca no hay personal disponible en las antiguas listas para limpieza y conserjería. Además, la intención es la de cubrir tan solo entre el 25% y el 50% de los puestos (personal de cocina, limpieza, mantenimiento…), afirman.

Para el sindicato esta falta de previsión "originará graves problemas en la atención a los usuarios", tanto en lo que respecta a su atención sanitaria en los cuidados personales que reciben, como en su alimentación o indirectamente en la falta de mantenimiento de las instalaciones o atención en la recepción de las visitas.

Además, la sección sindical critica que esta situación se produzca mientras el Gobierno de Aragón está incrementando otros gastos en personal, con la creación de nuevas Direcciones Generales y Jefaturas. “Una sociedad se mide por el modo en que cuida a sus mayores, y el Gobierno de Aragón está demostrando que en la práctica la atención a estas personas no está entre sus prioridades”.

Para CCOO, el Gobierno de Aragón, a través del IASS, “debe dedicar los recursos económicos suficientes para garantizar que la atención de las personas mayores en las residencias que gestiona no sea de segunda categoría por el hecho de que el personal que trabaja en los centros disfrute de las vacaciones a las que tiene derecho legalmente, y que por lo tanto es algo que debe ser previsto con la suficiente antelación”.

Desde el IASS se ha declinado hacer valoraciones.