Las Cortes de Aragón defienden la derogación de la ley de memoria: "Negar la reversibilidad de las leyes sería negar la voluntad popular"

Los servicios jurídicos de las Cortes de Aragón han emitido un informe favorable al proceso de derogación de la Ley de Memoria Democrática de la comunidad. En el texto se defiende la autonomía del Parlamento autonómico para promulgar, modificar y derogar sus propias leyes y avisa de que la intromisión en estos procesos podría producir "un menoscabo del principio autonómico".

Las conclusiones de dicho informe, al que ha tenido acceso este diario, señalan que la derogación "se ha llevado a cabo con absoluto respeto a la regulación contenida en el Reglamento de las Cortes de Aragón". El texto hace referencia a los poderes que la Constitución y el Estatuto de Autonomía le dan a las Cortes, reconociendo "la facultad de innovar el ordenamiento jurídico en sus respectivos ámbitos competenciales". "Negar la reversibilidad o derogabilidad de las leyes sería tanto como negar la voluntad popular pues a ello equivaldría limitar el ejercicio de la potestad legislativa que al parlamento corresponde", afirma con rotundidad el dictamen emitido por los servicios jurídicos.

El informe sigue insistendo, a través del juego político y de la alternancia en el poder, en que el proceso se llevó a cabo y en que las Cortes de Aragón tienen el poder suficiente cómo para adoptar decisiones en materia legislativa. "La democracia constitucional requiere que la minoría de hoy pueda ser la mayoría de mañana", señala el texto, que asevera que "el pleno cumplimiento de la alternancia requiere que la mayoría de gobierno entrante esté en disposición no sólo de regular hacía el futuro sino también de alterar la valoración jurídica que haya adoptado el legislador anterior".

"La potestad legislativa de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de memoria democrática legitima a las Cortes de Aragón para aprobar una ley en la materia, así como para proceder a su modificación o a su derogación", concreta el informe, en el que se destaca que "el pluralismo político solo está garantizado si la ley es susceptible de ser modificada y derogada".

Sin prohibir el recuerdo a las víctimas

"No hay en el tenor literal del artículo único de la ley ni en sus disposiciones finales, contenido por el que se prohíba o niegue la memoria o el homenaje de cualquier víctima o se ensalce a cualquier victimario", sentencia el informe jurídico de la Cámara aragonesa, que también señala que "no procede prejuzgar" el ejercicio futuro que pueda hacer Aragón en materia memorialista. La comparativa con otros territorios favorece al Gobierno de PP y Vox, ya que el informe comenta que "no puede obviarse el hecho de que no todas las Comunidades Autónomas han ejercido su potestad legislativa en la mteria pues no todos los parlamentos autonómicos han aprobado leyes de memoria democrática".

Por otro lado, Carmen Rubio de Val, letrada mayor de las Cortes, que firma el informe, concreta que la ley derogada "no puede erigirse en el único parámetro válido de control de constitucionalidad". Para los juristas del Parlamento, esto supondría "un menoscabo del principio autonómico al eliminar cualquier margen de discrecionalidad que pudiera corresponderle al legislador posterior".

Un recurso de inconstitucionalidad con poco recorrido

"No es legítima la utilización del recurso de inconstitucionalidad con la finalidad de obtener declaraciones preventivas o previsoras ante eventuales agravios competenciales o interpretativos que pongan a cubierto de aplicaciones contrarias al orden de competencias establecido en la Constitución", concluye el informe, en referencia al recurso que el Gobierno central ya ha preparado sobre el tema.

En ese asunto ha entrado el portavoz del PP, Fernando Ledesma, al analizar el resultado del texto de los informes jurídicos. "No tiene visos de prosperar", ha comentado sobre el recurso. Sobre la derogación, como ya ha hecho en anteriores ocasiones, Ledesma ha insistido en que el proceso fue "intachable" y ha defendido la potestad del Parlamento autonómico para tomar decisiones en materia legislativa.

"La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, cuyo vínculo con el PSOE y con Pedro Sánchez es sobradamente conocido ya que su anterior puesto fue el de vicepresidenta de un Gobierno de Pedro Sánchez. Basta ya, son capaces de contradecir hasta a un padre de la Constitución solo por interés electoral", ha señalado Ledesma, en referencia al dictamen del Consejo de Estado que salió adelante con el voto de Calvo y que contradecía a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.

Tras conocer el informe, Ledesma ha exigido a Sánchez y al PSOE que "dejen de intentar levantar muros, que dejen de utilizar a las víctimas buscando un beneficio político. No tienen límites y lo están demostrando día tras día. A Sánchez y al PSOE todo les vale por intentar amarrar un puñado de votos", ha concluido el portavoz popular.