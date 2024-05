La ruta escolar de los alumnos del instituto de La Almunia se retomará el próximo martes

El problema generado tras la avería del autobús que servía como transporte escolar para alrededor de 50 alumnos de Morata de Jalón, Mesones, Nigüella, Arándiga y Chodes y que podía poner en jaque la tranquilidad y la viabilidad del final del curso escolar parece que se va solventar con rapidez. Desde el Departamento del Gobierno de Educación anunciaron que la ruta escolar para acudir al IES de La Almunia se va a retomar el próximo martes al haber contactado la Administración con una empresa diferente y que podrá dar el servicio a los estudiantes hasta el final de curso.

Lo que parecía una avería más se convirtió en un gran conflicto al notificarse que no existía un vehículo de sustitución y que no lo iba a haber en las próximas semanas, lo que dejaba en el aire la movilidad de los escolares justo en el tramo decisivo del curso. Nuestros hijos se juegan el año y que no acudan a clase no era una opción», aseguró Laura Ortega, representante de la AMPA del instituto, que agradece la rápida actuación del Gobierno de Aragón.

Hasta el próximo martes, serán los propios padres los que, a través de rondas, se encarguen de transportar personalmente a los alumnos hasta el centro educativo. «Podemos hacer un esfuerzo y unos pocos días entre unos cuantos te apañas, pero esta situación no era sostenible durante un mes», advertía Ortega.

La difícil situación que atravesaban los alumnos de las cinco localidades aragonesas, y sus familias ha sido estos días motivo de debate en el ámbito político. Primero fue Izquierda Unida quien denunció la problemática por la supresión del servicio de autobús de la ruta escolar. El coordinador general de IU Aragón y portavoz parlamentario en las Cortes, Álvaro Sanz, registró una pregunta dirigida a la consejera de Educación para que informe de lo sucedido y de las medidas que desde su departamento se van a tomar para dar una solución urgente a este alumnado y sus familias.

Por su parte, La portavoz de CHA en la Comisión de Educación, Ciencia y Universidades de las Cortes de Aragón, Isabel Lasobras, también señaló que «Es necesario que el Gobierno de Aragón trate de dar una solución adecuada».