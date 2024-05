"Talento con mayúsculas" e internacional al servicio de la Universidad de Zaragoza

Un "día grande" ha celebrado la Universidad de Zaragoza este miércoles al conocerse que un total de cinco jóvenes investigadores posdoctorales con una "trayectoria excelente" de Portugal, Cuba, Serbia y España se incorporarán en los próximos meses durante dos años a la Universidad de Zaragoza, tras obtener un importante resultado dentro de la prestigiosa convocatoria Marie Curie, con una financiación cercana a los 900.000 euros.

"Son cinco activos que tenemos que cuidar entre algodones en esta casa porque son talento con mayúsculas y, dicho esto, vamos a intentar ofrecerles lo mejor que tenemos para que puedan desarrollar sus carreras profesionales aquí y para que su investigación redunde por supuesto en la sociedad, pero también en nuestra Universidad", ha afirmado Rosa Bolea, vicerrectora de Política Científica de la Universidad de Zaragoza.

En concreto, estos jóvenes realizarán su investigación en ámbitos muy dispares: desde monitorización y seguimiento de pacientes con ictus en su domicilio; reducción de contaminantes en el transporte aéreo; detección de ritmos cerebrales para el tratamiento de pacientes con trastornos motores; diseño de nuevas vías en nanotecnología para llevar fármacos de forma selectiva al interior de los tumores, hasta el desarrollo de nuevos materiales “blandos” e “inteligentes” para una nueva generación de dispositivos avanzados. "Sabemos que de aquí van a salir va a salir algo excelente. Estamos de enhorabuena porque es muy difícil conseguir estas este tipo de contratos, hay mucha competencia", ha valorado Bolea.

De varios continentes

Dos de los cinco jóvenes, han estado presentes en el Paraninfo de Zaragoza. Katiuska Alexandrino y María Sancho (los otros tres son Maikel Noriega, Alejandro Pascual y Aleksandra Mašulović) han mostrado su satisfacción por poder acceder a ese contrato y además poder hacerlo en la Universidad de Zaragoza. Especialmente satisfactorio es el caso de Sancho, zaragozana que ha estado varios años fuera del país y que, gracias a este contrato, puede regresar a su ciudad. "Bueno, pues para mí volver a casa con esta ayuda supone una ayuda para ayudarme a consolidar a lo mejor mi carrera y todo un impulso para promocionarme. Además vuelvo a un grupo en el que había estado muy a gusto, porque yo me he formado como investigadora con ellos y era como volver a casa, no solo literal, no con la familia, sino también a un grupo de investigación donde yo quería estar", ha asegurado la aragonesa, que desarrollará su labor dentro de la línea de investigación de nanomedicina del grupo NFP junto al catedrático de Ingeniería Química, Jesús Santamaría.