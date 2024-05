“En España tenemos joyas que son como el ajedrez, están por descubrir”

Veterinario de formación, futbolista como un sueño que no pudo ser y una pasión desmedida por el ajedrez. Son solo algunas de las caras de Miguel Ángel Mimbela, hoy profesor del deporte de las 64 casillas en la Agrupación Artística Aragonesa, club decano de ajedrez en España, donde fue director durante 20 años. Mimbela finaliza este domingo en Zaragoza la Vuelta Ajedrecista a España tras siete meses viajando por el país, provincia a provincia, cada fin de semana en un Opel Corsa preparado para la ocasión y que ha ido retransmitiendo en su canal de Twitch. Lo hará con un broche de oro, unas partidas simultáneas en el Parque Labordeta, a los pies de la estatua de Alfonso I el Batallador.

PREGUNTA. ¿En qué consiste la Vuelta Ajedrecista a España?

RESPUESTA. Es un proyecto educativo que trata de descubrir los secretos del ajedrez mientras se recorren los sitios emblemáticos de cada capital de provincia. Es un hilo para explicar ajedrez a través de un monumento o lugar representativo de cada ciudad. Por ejemplo, en Zaragoza podría ser el Pilar, y el tema ajedrecístico a tratar serían las torres y las columnas. Es como una clase de ajedrez y el tablero es nuestro país.

P. Ha viajado a las 52 capitales de provincia… en coche. ¿Ha hecho cálculo de los kilómetros recorridos?

R. Tengo por ahí los cálculos, pero no sabría decirte. Una barbaridad, en cualquier caso (ríe).

P. ¿Qué le dijeron su familia y amigos al contarles lo que tenía entre manos?

R. Que estaba como una cabra, pero ya me conocen.

P. ¿Qué le impulsó a comenzar este proyecto?

R. El amor por el ajedrez, promocionarlo y llevar adelante un reto personal. Para mí la vida es crear, hacer algo y siempre estoy dándole vueltas a la cabeza.

P. ¿Es la evolución natural de la Vuelta Ajedrecística a Aragón de 2023?

R. La idea inicial era hacer la Vuelta Ajedrecista a España directamente pero, como no pudo ser por presupuesto y logística, pensé en hacer primero la Vuelta a Aragón. Cada domingo iba a una de las 33 comarcas con la misma idea.

Miguel Ángel Mimbela posa con el Pilar de fondo / Laura Trives

P. En sus retransmisiones habla además de cultura, arte, historia... encarna aquella máxima de Leontxo García de que ajedrez es la unión de muchos puntos del conocimiento humano.

R. Eso pretende. El campeón del mundo Emmanuel Lasker decía que para comprender una materia tenías que estudiar también todas las que hay alrededor. Un matemático, según él, debía estudiar filosofía, arte y geografía. He tomado esas palabras para mí.

P. Uno de los fuertes del ajedrez es su transversalidad.

R. Sí. Por ese motivo los educadores y los promotores del ajedrez buscan que sea un eje de la nueva educación. Por ejemplo, se puede estudiar historia a través de los campeones del mundo. Con el duelo entre Fischer (EEUU) y Spasski (URSS) en 1972 aprovecho para explicar la Guerra Fría y cómo se trasladó también al ajedrez.

El ajedrez siempre ha llamado la atención, pero los que estamos en este mundo no hemos sabido venderlo

P. ¿Qué ha aprendido en estos siete meses de Vuelta?

R. He visto que tenemos muchas cosas en común, más que las que nos separan, pese a la idiosincrasia de cada lugar. También he notado un amor por el ajedrez que me ha sorprendido.

Miguel Ángel Mimbela, en la explanada de Helios / Laura Trives

P. ¿Se queda con alguna capital?

R. Los lugares pequeños. El románico de Zamora me ha llamado mucho la atención por su belleza. Tenemos joyas en España que son como el ajedrez, están por descubrir. Tenemos que explotar.

P. ¿Le ha llamado la atención el boom que ha tenido el ajedrez en los últimos años?

R. Siempre ha llamado la atención, pero los que estamos en este mundo no hemos sabido venderlo. La pandemia, la serie Gambito de Dama o ahora la película Menudas Piezas han hecho que mucha gente redescubra el ajedrez. Incluso hay referencias en los anuncios. Todo el mundo se está dando cuenta del valor que tiene el ajedrez.

P. ¿Qué valor tiene la irrupción de grandes maestros comentando partidas en las redes sociales?

R. Ha sido la guinda del pastel. Son gente joven que han hecho más atractivo el ajedrez. No es igual comentar una partida de forma más seria que hacerlo como Pepe Cuenca, que cuando hay un jaque mate extraordinario grita como si hubiese metido un gol el Real Zaragoza.

P. ¿Su siguiente reto es la Vuelta Ajedrecista a Europa?

R. Me encantaría, pero primero necesito sentarme, echar la vista atrás y valorar lo que he hecho desde la distancia. Lo que está claro es que necesitaría ayuda económica para llevarla a cabo.

Suscríbete para seguir leyendo