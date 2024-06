Más vuelos para Aragón: esquiadores gallegos para el Pirineo y una base permanente en Zaragoza "antes de final de año"

El Gobierno de Aragón sigue con las negociaciones para aumentar la oferta de vuelos en la comunidad en el corto plazo y, de momento, lo que es seguro es que está aumentando el número de interlocutores. Y también el número de objetivos a alcanzar, porque si para el aeropuerto de Zaragoza lleva meses contactando con aerolíneas que puedan estar interesadas en instalar una base de operaciones permanente en la terminal de Garrapinillos, ahora se suma rescatar para el aeropuerto de Huesca una conexión comercial de cara a la próxima temporada de esquí para atraer visitantes de Galicia a las estaciones pirenaicas de Aramón.

De ambos retos ha estado hablando este jueves en los micrófonos de Aragón Radio el director general de Turismo de la DGA, Jorge Moncada, en una entrevista en laque ha desvelado que para la conexión aérea entre Santiago y el aeropuerto infrautilizado de Huesca (es el que menos usuarios movió de la red estatal de Aena en 2023), está en conversaciones "con tres turoperadores distintos", entre ellos, ha mencionado, Travelplan y Marsol. Su idea pasa por atraer al Pirineo aragonés a "estudiantes gallegos", en un acuerdo en el que ya están, ha añadido, Aramón y las agencias de viaje aragonesas para ofertarles "forfaits y alojamientos en las estaciones" a un precio muy competitivo.

No en vano, Huesca ya tuvo esta relación comercial Huesca-Santiago de Compostela en el pasado, incluso con compañías de capital público, que acabaron frustrándose. Incluso se llegó a contactar en su día con la compañía Binter, para hacer algo similar con algún aeropuerto de Canarias, pero en este caso no fructificó por el recelo que generaba el paso por el Monrepós y que hubiera todavía un tramo que no fuera autovía (de la A-23, entre Lanave y Sabiñánigo) que compromete los tiempos de desplazamiento y la puntualidad a la que está sometido el transporte aéreo como para asumir riesgos de algún posible embotellamiento en la carretera nacional que impidiera a los usuarios llegar a tiempo para coger el vuelo de regreso.

En el caso de Zaragoza, la estadística de viajeros va viento en popa, los datos del año pasado son los mejores de los últimos doce años y lleva dos ejercicios consecutivos creciendo y superando los 600.000 pasajeros transportados. Por eso se apuesta desde la DGA por conseguir que al menos una compañía apueste por implantar una base de operaciones permanente en Garrapinillos. Tal y como ha explicado Moncada, "eso significaría tener dos aviones durmiendo en la ciudad y un millón de pasajeros al año". De la mano de más frecuencias y nuevas rutas desde la capital aragonesa.

Tal y como adelantó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, las conversaciones con Ryanair y Volotea se llevan produciendo desde finales de 2023 y principios de 2024. De hecho, la compañía irlandesa reconoció en una entrevista con este diario que esa posible base permanente está encima de la mesa de la aerolínea de bajo coste, algo que no sucedía desde hace más de una década y no se descarta en absoluto. Pero ahora la horquilla es más amplia, ya que el director general de Turismo ha asegurado este jueves que está en conversaciones "con Volotea, Air Horizont (compañía con capital aragonés) y Vueling", y según ha podido saber este diario, también está en el radar de la DGA la firma de Air Europa.

Sobre Ryanair sí ha comentado que "es un poco más complicado" pero por un motivo ajeno a la DGA: "no hay aviones para todos". Su misión, ha explicado, es convencerles de que Zaragoza es una ciudad más interesante que otras del entorno en las que ya tienen, como "Vitoria, Lérida, Pamplona" o Girona.

Sin embargo, Moncada es optimista y llama a no conformarse con solo una base permanente, "puede haber dos o más" en Zaragoza, y ha destacado que "si hay voluntad las cosas pueden ser rápidas de cara a final de año". Lo mismo sucede con la conexión entre Galicia y Huesca, que quiere cerrar un acuerdo para que pueda aplicarse, ha dicho, "de cara a la próxima temporada de esquí".

Respecto a los nuevos destinos para Zaragoza, ninguna novedad sobre lo que ya se sabía: la prioridad "número uno" es Roma, es un destino "necesario" para la pista aragonesa, y en España habría que conseguir nuevos vuelos "con el Levante español" y, en el sur, "con Cádiz o Jerez", que en el pasado ya existía. Del resto de Europa, ha destacado el objetivo de sumar destinos en Alemania "como Francfort o Múnich" y otros en el norte del continente que no ha precisado, aunque siempre se ha apuntado a vuelos con Ámsterdam como un deseo alcanzable.

No obstante, el director general tiene mucha tarea por delante de cara a 2025 y no solo por los aeropuertos. En este sentido, ha destacado que este año ya se batieron los registros del año pasado en el primer trimestre de 2024, con "100.000 visitantes más" que en el ejercicio anterior, donde ya se batieron registros históricos. Y que Aragón ya ha superado a Castilla y León como destino de interior en España y ya es la segunda comunidad en el ranking nacional, solo por detrás de la inalcanzable Madrid.

Nueva 'app' para Ordesa, en 2025

Hay que actuar en diversos frentes y no caer en el "cuanto más, mejor" sino en reforzar la idea de sostenibilidad que no necesariamente está basado en el medio ambiente. Tiene que ver también, ha ejemplificado, con hacer un buen servicio para el turista y que, por ejemplo, un usuario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido no se entere que no va a poder entrar a visitarlo porque no hay plazas cuando llegue a las puertas de este espacio natural.

Moncada ha asegurado que "en primavera o verano de 2025" estará funcionando una aplicación móvil que permita dar esa información fundamental para el visitante con la antelación suficiente, "desde 40 o 50 minutos antes" y reforzar un plan de movilidad que dé respuesta a las peticiones del propio parque y de los municipios del entorno. "No es sostenible que un turista gallego se desplace a Aragón desde Santiago, llegue a las puertas de Ordesa y le digan que ya está lleno", ha explicado el director general.

Visitas nocturnas a las iglesias, hasta diciembre

Otra de las apuestas que están funcionando es la de las visitas guiadas en horario nocturno de los viernes a las iglesias históricas y catedrales de Zaragoza. El resultado ha sido tan positivo que "se van a ampliar hasta el 31 de diciembre", ya que finalizaban ahora y está dando buenos resultados. Y si continúa esta senda "se firmará un convenio con el Arzobispado de Zaragoza y el Cabildo" para que se mantengan definitivamente en la ciudad.

No obstante, Moncada es optimista en sus previsiones para este año también y no descarta que "este verano puede ser de record". Aunque se conforma, ha detallado, "con mantenernos como segunda comunidad de interior" en España. Y se conseguirá de la mano de los principales imanes para el turismo como son el Pirineo, el Matarraña o Albarracín, entre otras, donde afirmó que se están haciendo bien las cosas, tanto para atraer turismo como para mantener la sostenibilidad deseada.

En este sentido, ha afirmado que algunas de las personas que lideran estos proyectos están siendo tentados por otras comunidades para llevárselos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz "Ayuso, ha intentado llevarse al gerente de la Fundación Albarracín y no ha querido", ha ejemplificado Moncada en la entrevista.