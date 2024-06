Javier Fernández: «La redada de 1948 es un episodio muy importante y muy desconocido»

El escritor Javier Fernández acaba de publicar Años de traición. La caída de la izquierda clandestina en Aragón (1948), perteneciente a la colección La historia de Aragón en novela de la editorial Doce Robles.

¿Cómo surgió la idea de escribir ‘Años de traición’, fue un impulso suyo o un encargo para la colección histórica de Doce Robles?

Yo llevo ya muchos años publicando, desde 1998, y siempre escribo de la misma época, los siglos XIX y XX y el franquismo, desde una perspectiva político-militar, y en este caso la novela respondía muy bien a esta línea de la editorial (La historia de Aragón en novela), de tratar episodios de la historia aragonesa, pero no de forma secuencial. En cuanto al tema que aborda la novela –que gira en torno a la redada en la que fueron detenidos una treintena de líderes del socialismo clandestino en Zaragoza, en febrero de 1948–, es un episodio muy importante y muy desconocido, que oyes como de refilón, pero que he tardado dos años en poder documentar adecuadamente. Todos los dirigentes republicanos cayeron el mismo día, y el movimiento tardó unos 15 años en empezar a rehacerse, fue un hecho de gran trascendencia.

¿Zaragoza era un foco importante para el socialismo clandestino en aquella época?

El franquismo era muy uniforme, no había grandes diferencias entre territorios, los funcionarios y represores vivían bien y los movimientos clandestinos mal en todo el territorio nacional. Lo que sí que distingue a Zaragoza entre el 42 y el 48 es que los movimientos republicanos se movilizaban mucho y tenían una presencia notable, dentro de lo posible, lo que sorprendía en las sedes centrales del Partido Socialista.

La novela combina personajes y episodios reales y de ficción. Hay uno especialmente llamativo en la Academia General Militar, casi al final, que no revelaremos, pero ¿es real?

Ese en concreto no, es una leyenda que circulaba, pero no llegó a pasar. Sí pudo haber alguno parecido, pero sirve para ilustrar algo que sí sucedió, la importancia que tuvo la instalación de la Academia General Militar en Zaragoza, contra la que en su momento y hubo miniprotestas.

Es historia y política ficción, pero ¿qué cree que hubiera cambiado si la redada no hubiese tenido éxito?

Hubiera cambiado mucho, claro, los partidos clandestinos fueron cogiendo fuerza poco a poco, y sufrieron pequeños varapalos conforme algunos líderes iban siendo detenidos, pero es que aquí cayeron todos de golpe, el movimiento fue totalmente descabezado.

¿Le resulta más fácil documentarse para la novela que pare el ensayo, en el que comenzó su carrera de escritor?

Una novela histórica ha de estar muy bien documentada, como un ensayo. De hecho, mentiría si dijera que esta novela es el libro para el que más tiempo me ha costado documentarme, pero sí que ha sido de los que más, dos años. La dictadura es muy opaca, no deja rastro, y tienes que ir hilando la información que vas obteniendo. Pero yo siempre escribo de temas que conozco bien; luego no todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que escriba, pero llevo 26 años publicando y lo he hecho en editoriales potentes, tanto nacionales (Planeta, Taurus...) como de Aragón, como Mira o, en este caso, Doce Robles. Tengo la suerte de contar con el favor del público y lo hago lo mejor que sé.

¿Está más cómodo en la novela que en el ensayo, la ficción permite mayor libertad?

Yo empecé a escribir a raíz de mi tesis doctoral, para la enseñanza de lo que entonces se llamaba Derecho Político, y por tanto mi forma de trabajar siempre ha tenido ese enfoque universitario, en forma de ensayo. Luego fui derivando a la novel histórica, como forma de aprovechar la documentación pero llegar a un público más amplio, al que un ensayo le pueda resultar demasiado denso y aburrido. Pero en el fondo siempre escribo de lo mismo, es donde estoy más a gusto. No sería capaz de escribir algo totalmente de ficción; eso hay muchos compañero escritores que lo hacen muy bien, pero yo necesito una base real y hablar de lo que realmente sé.

Suscríbete para seguir leyendo