La voz de los vecinos que usan la sanidad rural: "Si 2023 fue negro, este 2024 es negrísimo"

Para defender los servicios públicos en general y la sanidad en particular han ido surgiendo en los últimos años varias plataformas conscientes de la realidad que les ha tocado vivir en los pueblos. Es el caso del Movimiento de Acción Rural (MAR) en las Cuencas Mineras, con una larga trayectoria; o la recientemente creada Sos Sanidad Rural Ayerbe, cuyo objetivo es defender la sanidad en el medio rural y dotarla de los recursos humanos y materiales necesarios.

Los portavoces de ambos movimientos tienen claro que los problemas que surgen en verano en los centros de salud «no son nuevos; es lo mismo todos los años y cada año se agrava un poco más», asegura Luis Miguel Vela, portavoz de MAR; por lo que tiene claro que si "2023 fue negro, este negrísimo». Es de la misma opinión Santi Higueras, uno de los portavoces de Sos Sanidad Rural. De hecho, cuenta que en los diez últimos años ha habido dos amortizaciones facultativas: «hemos pasado de seis a cuatro médicos y uno de ellos tiene 67 años». Esta situación empeora en verano porque Ayerbe multiplica «por seis, por siete o incluso por 10 su población». Además, hay que tener en cuenta que hay 34 pueblos que dependen de su centro de salud. Mucha de esa nueva población son niños con abuelos, empresas de aventuras, trabajadores de las vías y gente de paso por lo que «es una sobrecarga encima de la sobrecarga», señala.

«Menos médicos y más pacientes supone un riesgo de colapso» en Atención Primaria

Eso hace que haya pueblos en los que el médico pasa consulta «cada quince días» y que será mensual si el día anterior el médico «ha hecho guardia, porque se anula». Pasa en Loarre, y es «una situación complicada» para los profesionales. En Ayerbe se ha jubilado también un MAC, así que «antes había 2 y medio y ahora 1,5 para 34 pueblos».

Lo mismo sucederá en Martín del Río, donde ahora va el médico tres días y en verano «solo uno» y eso si no hay ninguno de baja, precisa Vela, porque «se tienen que reorganizar». No baja la calidad pero «sí la cantidad», reconoce, ya que «tenemos grandes profesionales y con gran paciencia». «Están obligados a multiplicarse por los pueblos», dice. «Menos médicos, más pacientes, supone riesgo de colapso», señala el portavoz del colectivo.

Cartel de la próxima protesta en Ayerbe. / EL PERIÓDICO

Desde MAR «no dudamos de la buena voluntad de los políticos pero no vemos soluciones», asegura. En marzo llegó un médico extracomunitario a Utrillas, que soluciona un problema puntual; igual que la fidelización, pero hay que «cambiar el sistema» porque si no, etas «medidas no son más que tiritas, y las apoyamos, pero el problema es estructural». Y «da miedo que hasta 2027 se vayan a jubilar 500 médicos» y no se cubren las vacantes en Medicina de Familia.

Sos Sanidad Rural Ayerbe realizan estas semanas con una campaña de visibilización, trabajando para «dar a conocer la problemática»; que no solo se da en Ayerbe, sino también en Almudévar, en Grañén o en Huesca capital.

Una de las charlas organizadas por SOS Rural Ayerbe. / EL PERIÓDICO

Por eso, el próximo 16 de junio han organizado una concentración-performance , cuyo lema es No a la eliminación de médicos en la zona de salud de Ayerbe. En estos momentos están trabajando «en cada pueblo» para reclamar apoyos, ya que los «vecinos son conscientes de que si siguen reduciendo médicos, al final puede suponer el cierre del centro de salud». Sin embargo, echan de menos que los jóvenes se impliquen, ya que los mayores son los más concienciados.

