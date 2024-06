Una zaragozana recibe una beca de la Fundación "la Caixa" para cursar un posgrado en el extranjero

En una ceremonia presidida por Su Majestad el Rey, la Fundación "la Caixa" ha entregado 100 becas de posgrado en el extranjero a universitarios seleccionados en la convocatoria de 2023. Se trata de la 42.ª edición del programa de Becas de la entidad, que tiene por objetivo el fomento del talento de los estudiantes más sobresalientes mediante la ampliación de su formación en algunas de las mejores universidades del mundo.

Entre los becarios seleccionados hay una estudiante de Zaragoza. Se trata de Paula Martín Rivero, que cursa un doctorado en Diseño Interdisciplinar y Medios en la Northeastern University (Estados Unidos). Nacida en Zaragoza, es graduada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Ha ampliado su formación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en el Tecnológico de Monterrey, donde investigó los matices de las narrativas de fronteras globales. Una investigación que continuó en la University of Nebraska (Estados Unidos).

Posteriormente, ha cursado un máster en Investigación en Arte y Creación por la Universidad Complutense de Madrid y con otro máster en Bellas Artes en la Parsons School of Design, The New School (Nueva York, Estados Unidos). Actualmente, cursa un doctorado centrado en el uso del lenguaje como práctica de diseño, lo que contribuye a un discurso simultáneo donde los conceptos teóricos llegan a ser más legibles y accesibles a través de su práctica artística.

Las 100 becas concedidas están repartidas entre dos continentes: 65 becas son para estudiar en Europa y 33 becas para estudiar en América del Norte. Los países que más becarios atraen son Estados Unidos (32) y Reino Unido (29). Los beneficiados de la promoción del año 2023 provienen de 27 provincias españolas, de 5 distritos portugueses y de otros 2 países. Las provincias de origen con más becarios son Barcelona (24), Madrid (19), Valencia (6), Asturias (3) y Castellón (3). La edad media de los becarios es de 25 años (en el momento de recibir la beca).

Jóvenes brillantes en múltiples disciplinas

A esta edición de las becas de la Fundación "la Caixa" se han presentado 978 solicitudes. Tanto el número de solicitudes recibidas como el rigor y el nivel de exigencia de los procesos de selección garantizan que los candidatos seleccionados acrediten unos niveles de excelencia sobresalientes. La eficacia de este sistema se refleja posteriormente en el éxito de los becarios de la Fundación "la Caixa" al conseguir ser admitidos en las mejores universidades del mundo.

Las universidades que más becarios reciben son: University of Cambridge (8), University of Oxford (6), École Polytechnique Fédérale de Lausanne (5), ETH Zürich (5), Massachusetts Institute of Technology (4), Harvard University (4), New York University (4) y The London School of Economics and Political Science (4). Por su parte, las disciplinas más representadas son las ingenierías y tecnologías (17), las matemáticas (7), la biología molecular y bioquímica (5), las ciencias médicas y de la salud (5) y la física (5).

El programa de becas de posgrado en el extranjero de la Fundación ”la Caixa” es un referente entre la comunidad universitaria. Además, cubre la totalidad del coste de la matrícula y un estipendio mensual. Además, se hace cargo de los gastos de desplazamiento y de unas jornadas de orientación antes de incorporarse a las respectivas universidades.