Querqus, comprometido con el cumplimiento de la Responsabilidad Ampliada del Productor de envases

La gestión de residuos de envases industriales es un desafío y una oportunidad para las empresas que apuestas por transformarse hacia una economía circular, donde los materiales se reutilizan y reciclan en lugar de desecharse. En este contexto, Querqus se posiciona como una empresa líder en el sector de los palets, envases y embalajes de madera, que ofrece soluciones innovadoras y sostenibles para el tratamiento y valorización de estos residuos, apoyando a sus clientes en el cumplimiento de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) de envases.

La RAP es un concepto clave en la gestión de residuos que implica que los productores asuman responsabilidades adicionales en la gestión de los residuos de envases industriales y comerciales, generados por sus productos a lo largo de todo su ciclo de vida, con la obligación de financiar y organizar la gestión de dichos residuos a partir del 1 de enero de 2025.

Regulación de la Responsabilidad Ampliada del Productor

La Responsabilidad Ampliada del Productor se regula en España por la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular y el Real Decreto 1055/2022 de envases y residuos de envases, que establecen los requisitos y obligaciones para los productores de productos que ponen en el mercado envases, embalajes industriales y comerciales. Estas normas promueven la prevención, el ecodiseño, la reutilización y el reciclado de los envases, así como la colaboración entre todos los actores de la cadena de valor. En la Unión Europea está pendiente de aprobación un nuevo Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases, alineado con estos planteamientos.

Las empresas que utilizan envases y embalajes industriales y comerciales para transportar y vender sus mercancías en el mercado nacional, o importan-adquieren intracomunitariamente productos envasados, pasan a considerarse empresas “productores de producto”. Esto implica nuevas responsabilidades legales, incluida la RAP, que consiste en organizar y financiar la gestión de los residuos generados por los envases que ponen en el mercado español.

La empresa aragonesa promueve la reutilización, reciclado y gestión de residuos de envases industriales. / Querqus

Adhesión obligatoria a un SIRAP o SCRAP (sistemas individuales o colectivos de cumplimiento de la RAP) antes del 31 de diciembre

Las empresas tienen que contar obligatoriamente con un SIRAP (Sistema Individual de Responsabilidad Ampliada del Productor) autorizado o bien deben de adherirse a un sistema colectivo (SCRAP) de entre los autorizados en España. Los SCRAP son entidades sin ánimo de lucro en los que múltiples actores de la cadena de valor industrial se unen para cumplir de forma conjunta con las obligaciones de la RAP en la gestión de los residuos de envases industriales y comerciales.

Querqus fabricantes aragonés de embalajes y gestor de residuos no peligrosos

Querqus, empresa familiar aragonesa con 25 años de experiencia, fabrica europalets EPAL y embalajes de madera a medida, contando con instalaciones para la operación logística, almacenaje, depósito, higienización, etc., además de estar autorizados para ser gestor, agente y transportista de residuos no peligrosos, y así ofrecer un servicio integral a sus clientes, desde el diseño de la solución en la cadena de valor logística industrial que facilite el exigente cumplimiento normativo medioambiental, pasando por la recogida de envases y por la valorización de los palets y embalajes de madera. Los envases recuperados, una vez llegan a las instalaciones de tratamiento, se clasifican por categorías, dando lugar a reparaciones de palets o reciclaje en su caso si no tienen más vida útil.

Querqus cuenta con seis centros propios en Aragón, Cataluña y Castilla-León, y una amplia red de colaboradores nacionales e internacionales para llevar a cabo operaciones de distribución de embalajes, almacenaje, clasificación y valorización de residuos de madera y así darles una nueva vida y volverlos a inyectar en el circuito logístico industrial, favoreciendo la economía circular y el reciclaje. Su sede central está en el Parque Tecnológico del Reciclado (PTR) de Zaragoza, donde acaban de adquirir 15.000 metros cuadrados de terrenos colindantes para su crecimiento.