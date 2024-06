El 15% de los médicos interesados en trabajar en Aragón vendrían de fuera

Después de unos primeros días en los que hubo un aluvión, el conteo ha ido bajando pero sigue siendo continua la inscripción en la web puesta en marcha por el Gobierno de Aragón para atraer sanitarios de otras comunidades y lograr que los residentes de cuarto año que acabarán su formación en septiembre trabajen este verano de forma autónoma, pero con supervisión, en los centros de difícil cobertura.

Estas son dos de las medidas implementadas para paliar el déficit de profesionales en la comunidad y además cubrir vacantes, sobre todo en las zonas rurales. Hasta este lunes, un total de 118 profesionales de todas las especialidades se habían apuntado, de los que un 15% (18) corresponden a sanitarios que en estos momentos están fuera de la comunidad y estarían dispuestos a venir a trabajar a Aragón, según fuentes de la consejería. Alguno de ellos ya han firmado sus contratos y, o han comenzado ya su labor, o están a punto de hacerlo.

La más numerosa es la correspondiente a Medicina de Familia, con 41 mir que estarían dispuestos a «arrimar el hombro» en verano, tal y como aseguró recientemente el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero. Este plan de fidelización cuenta con el aval del Ministerio de Sanidad siempre y cuando sigan en sus destinos con supervisión, ya que están todavía formándose y lo harán hasta septiembre, cuando acaba su residencia. Son casi el 35% del total de fidelizados y más de la mitad de los que actualmente son mir. Le sigue Medicina Interna y Pediatría (8,5% y 10 sanitarios en ambos casos); Anestesia y Reanimación (8 y 6,8%), Hematología y Psiquiatría (ambos con 4 mir y 3,4%), Oncología y Geriatría (ambas con 3 y 2,5%).

No hay nadie apuntado en la lista de Alergología, Cardiología, Cirugía Vascular, Plástica y Pediátrica, Dermatología, Ginecología, Nutrición, entre otras; aunque eso no significa que no estén dispuestos a quedarse en verano, ya que en ocasiones los residentes, en lugar de inscribirse, muestran ese interés a través de sus unidades docentes.

Estos mir de cuarto año terminan su formación en septiembre ya que la comenzaron ese mes (y no en mayo) por la pandemia. Desde la consejería de Sanidad se les aplicará un plus por su trabajo como adjunto, sobre todo en las zonas rurales y en los centros de difícil cobertur, es decir, todos los hospitales de fuera de Zaragoza, los 44 que entran dentro de esa terminología y en todos los que faltan profesionales y no hay bolsa para cubrir las vacantes.

En el caso de aquellos profesionales que ya hayan terminado y quieran quedarse en Aragón también tendrán un contrato largo, un plus (30.000 euros en tres años) y otras medidas de conciliación.