Los robots «no sustituirán» al hombre en los cuidados pero «harán compañía»

Las necesidades de las personas mayores de 55 años, los modelos de negocio surgidos para estos consumidores y los avances científicos y tecnológicos para mejorar su salud han ido variando enormemente en los últimos años. Incluso la Inteligencia Artificial y las aplicaciones robóticas están entrando en el mercado que ya no es futuro sino realidad. De estos temas, que no son futuro sino una realidad, se ha hablado este martes en el Palacio de Congresos de Zaragoza, en la I Conferencia Internacional sobre Innovación y Futuro de la Salud y el Cuidado de las Personas Longevidad como reto y oportunidad, que organizó el Clúster de la Salud en Aragón (Arahealth). Asistieron alrededor de 300 profesionales de empresas relacionadas con la salud, los servicios asistenciales y los cuidados a los mayores.

«La tecnología ofrecerá de manera inteligente el mejor servicio que se pueda prestar en ese momento a esa persona», aseguró Javier Sánchez Lacuesta, director del Instituto de Biomecánica de Valencia; pero también a sus familias y en su relación con el entorno. Y eso «generará trabajo y riqueza», porque es necesaria la profesionalización; y al mismo tiempo estará favoreciendo la vida de las personas a medida que nos hagamos más longevos».

No hay que olvidar que desde el siglo XIX la esperanza de vida ha crecido alrededor de 30 años. En este sentido, el experto quiso desterrar el concepto de «soberbia tecnológica» porque esta está «para servir a las personas». Y ahí el concepto de «cuidados líquidos» en los que la tecnología medirá también los estados anímicos, emocionales y la necesidad de las personas. Desde el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) ya trabajan en tecnología «capaz de detectar ansiedad sin contacto» pero también «presión arterial o frecuencia cardiaca». Y a medida que los robots, afirmó, sean «capaces de leer el estado funcional y mental de las personas seremos capaces de detectar cómo de eficaces son las cosas que hacemos en el día a día».

Preguntado por si un robot sustituirá al hombre en los cuidados, aseguró que «el factor humano es imprescindible, pero su presencia cada vez mayor servirá para facilitar que no se cometan errores en una pauta de tratamiento o una detección temprana». Además, precisó que «la red familiar no es sustituible», pero también dijo que es controvertido porque «los robots aprenderán a hablar, a conversar; harán compañía y tendremos que enfrentarnos a dilemas éticos que la ciencia ficción ya ha anticipado». Eso «lo veremos nosotros, creo que sí».

De lo que quizá la sociedad no sea consciente es de que «la ciencia está acercándose a las realidades del envejecimiento», aunque, tal y como afirmó: «hay quien dice que ya ha nacido la persona que no morirá».

Y es que a través del autocuidado, los hábitos saludables y las pautas preventivas «podemos alargar la vida», aunque también se está avanzando en «cómo recuperar funciones perdidas, juventud o la forma de sustituir partes del cuerpo que no funcionan».

Vivir más y en mejores condiciones y la ciencia es clave para ello. Además de Lacuesta, participaron en la jornada Pere Estupinyà, divulgador científico, que hizo hincapié en que los mayores son «personas productivas», pero también «heterogéneas, que no todos necesitan lo mismo».

Por su parte, Cristina Alonso, geriatra e investigadora en el Hospital Universitario de Getafe y experta en envejecimiento saludable, quiso desterrar mitos, como que «la buena salud no es no tener enfermedades sino hacer lo que nos gusta» o que los recursos se dedican «a personas robustas o dependientes» pero no a todo el abanico que hay entre uno y otro. Para la geriatra, los cuidados en los hospitales «generan dependencia» mientras que en centros de día y otros recursos donde se fomentan las capacidades se puede envejecer de forma saludable; y no solo físicamente con la reutilización de infraestructuras como pases en gimnasios para mayores; si no también la mente

En este sentido, Álvaro Fernández Ibáñez, fundador y CEO de SharpBrains; Think Tank en la frontera de la neurotecnología y la innovación en Brain Health y Brain Fitness, insistió en que la vejez «no es sinónimo de declive» sino de vida. Y por eso, hay que apostar por el ejercicio físico pero también en la inversión en productos a nivel cognitivo, un hecho común en EEUU, ya que sirve para «preparar para la longevidad». Y todo teniendo en cuenta que cada uno debe potenciar ese cambio porque «el envejecimiento no es nada malo», concluyeron.