La Navidad en Zaragoza se mueve en tranvía: el gran aliado para llegar a todas partes

Las semanas previas a la Navidad y las días de celebración, los desplazamientos por Zaragoza se multiplican. Las comidas y cenas de empresa o con amigos, las tardes de compras o las visitas a los espectáculos y mercadillos navideños programados para estos días generan un continuo movimiento por calles y plazas. Y, para todo ello, el tranvía se convierte en el mejor aliado para desplazarse por Zaragoza sin preocupaciones.

Por eso, como cada año, el Tranvía de Zaragoza activa un refuerzo especial del servicio para adaptarse al aumento de la movilidad y facilitar los desplazamientos en una época en la que las calles registran mayor afluencia.

Refuerzos de Navidad: más frecuencias, horarios adaptados y servicio nocturno

Días laborales

Durante las semanas navideñas, el tranvía reforzará sus servicios en los momentos de mayor demanda. Entre las 15:15 y las 20:00, las frecuencias de paso se reducirán hasta situarse en torno a los 5 minutos, facilitando así las compras de última hora, los desplazamientos al centro y los trayectos hacia zonas comerciales como Gran Vía, Independencia o Puerto Venecia mediante combinación con otros medios de transporte urbano.

Fechas señaladas

24 de diciembre – Nochebuena

La última salida de tranvía será a las 21.00 h , para permitir los desplazamientos previos a las celebraciones familiares.

31 de diciembre – Nochevieja

Este día habrá un horario especial. El servicio se interrumpirá también a las 21.00 h , pero volverá a ponerse en marcha a partir de las 00.15 h , ya dentro del nuevo año, con servicio nocturno toda la noche y unidades acopladas cada 22,5 minutos . Una opción segura y cómoda para regresar a casa tras los cotillones.

5 de enero – Cabalgata de Reyes

Con motivo del recorrido de la Cabalgata, el tranvía funcionará con normalidad excepto en el tramo comprendido entre César Augusto y plaza de España, que permanecerá cerrado entre las 17.15 y las 21.00 h. El resto de la línea operará con total normalidad para facilitar el acceso al espectáculo más esperado por los pequeños.

Domingos y festivos

Durante los días festivos y domingos de apertura comercial, el tranvía contará con refuerzos específicos ajustados a la demanda, especialmente orientados a los desplazamientos hacia el centro y las zonas de mayor actividad navideña.

Para ir de compras, a las cenas o comidas de empresa o a las celebraciones familiares, el tranvía es un medio cómodo y rápido. / Laura Trives

Atención al cliente: horarios especiales El Punto de Atención al Cliente de Gran Vía también adapta su horario a estas fechas: 24 de diciembre: abierto de 06:00 a 20:00 h.

abierto de 06:00 a 20:00 h. 25 de diciembre: cerrado.

cerrado. 31 de diciembre: abierto de 06:00 a 20:00 h.

abierto de 06:00 a 20:00 h. 1 y 6 de enero: cerrado.

cerrado. El Punto de Atención de Valdespartera mantendrá su funcionamiento habitual.

Un transporte imprescindible para vivir la Navidad zaragozana

En diciembre, Zaragoza se mueve de otra manera. Las calles del centro se llenan de familias, amigos, turistas y jóvenes que recorren la ciudad entre luces, escenarios, mercadillos y citas culturales. Y en ese flujo constante, el tranvía se convierte en un acompañante fiel.

Conecta con comodidad algunos de los principales focos de actividad navideña:

Plaza del Pilar , con su mercadillo, la pista de hielo y el belén gigante.

, con su mercadillo, la pista de hielo y el belén gigante. Gran Vía y Fernando el Católico , convertidos en un corredor luminoso perfecto para fotografías.

, convertidos en un corredor luminoso perfecto para fotografías. Parque Grande, donde este año vuelve a brillar el espectáculo Boreal , un paseo inmersivo que ya es tradición.

, un paseo inmersivo que ya es tradición. Las zonas comerciales más frecuentadas en estas fechas.

Desde el Parque Grande hasta las Murallas y la plaza del Pilar, el tranvía discurre por algunos de los puntos donde la Navidad late con más fuerza en Zaragoza. / Laura Trives

Más movilidad, más seguridad, menos estrés

La Navidad puede ser un momento de prisas: compras de último minuto, desplazamientos a cenas de empresa, visitas a familiares o escapadas con amigos. El refuerzo del tranvía permite que muchas de esas rutas se hagan de forma sencilla y sin preocuparse por el tráfico, el aparcamiento o las restricciones del centro.

El servicio nocturno de Nochevieja es, especialmente, una alternativa segura para volver a casa tras celebrar el fin de año. Evita coger el coche en una noche tan señalada y facilita desplazamientos tranquilos para todos los públicos.

Subirse al tranvía, subirse a la Navidad

El refuerzo del servicio no solo responde a una necesidad práctica. También acompaña a la ciudad en un momento en el que Zaragoza se transforma, respira diferente y se llena de planes que merecen ser vividos sin estrés.

Hablar de Navidad en Zaragoza es hablar también del tranvía: un aliado que acerca a miles de personas a los lugares donde late la ilusión.