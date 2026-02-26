Un intercambio internacional: la decisión que puede cambiar tu historia

La Universidad San Jorge (USJ) refuerza este semestre su proyección internacional con la llegada de 68 estudiantes de movilidad internacional de larga duración, la cifra más alta registrada hasta la fecha en la institución. A este grupo se suman, además, alrededor de 40 estudiantes que realizarán estancias de corta duración a través del programa Blended Intensive Programme (BIP).

De los cerca de 70 estudiantes que se incorporan este semestre, 47 participan en el programa Erasmus, 20 proceden de países extracomunitarios y uno realiza su movilidad mediante el programa SICUE. En conjunto, los alumnos nacionales e internacionales provienen de 42 universidades de 20 países y representan 23 nacionalidades distintas, un reflejo del creciente interés global por la USJ.

Una cálida acogida

Para darles la bienvenida, la universidad organizó sesiones informativas y actividades de acogida diseñadas para ofrecer información clave sobre el intercambio académico y fomentar la integración con la comunidad universitaria.

La Universidad San Jorge alcanza un récord histórico en movilidad internacional / USJ

Además de su contribución académica, los estudiantes internacionales enriquecen la vida universitaria desde la perspectiva de la interculturalidad. La convivencia con compañeros de distintas culturas fomenta la apertura, la creatividad y el aprendizaje mutuo, preparando a todos los estudiantes para un mundo cada vez más globalizado y diverso. Asimismo, la presencia de estudiantes de 23 nacionalidades distintas aporta al campus una riqueza cultural que va más allá del aula, promoviendo valores de tolerancia, colaboración y entendimiento entre diferentes contextos culturales.

De los cerca de 70 estudiantes internacionales se incorporan este semestre a la Universidad de San Jorge / USJ

Durante este segundo semestre, los estudiantes incoming se incorporarán a las tres facultades de la universidad y cursarán asignaturas en 15 grados diferentes, reforzando la apuesta de la USJ por la internacionalización y la apertura de su formación al mundo.

La Universidad San Jorge saca pecho de sus cifras internacionales / Servicio especial

Blended Intensive Programmes (BIP)

La Universidad San Jorge ha recibido esta semana a los estudiantes internacionales que participan en los Blended Intensive Programmes (BIP), una modalidad innovadora del programa Erasmus+ que combina formación virtual con una breve estancia presencial en una universidad europea socia.

La presencia de estudiantes de 23 nacionalidades distintas aporta al campus de la USJ una riqueza cultural / USJ

Los BIP son programas de corta duración que integran metodologías activas como el aprendizaje basado en retos y el trabajo en equipos internacionales y multidisciplinares. En cada edición participan al menos tres universidades de tres países diferentes, lo que garantiza una experiencia auténticamente colaborativa y europea.

En esta ocasión, del 23 al 27 de febrero, la Universidad San Jorge ha acogido el BIP titulado Z-MOVE: Designing for the Future of Mobility in Zaragoza, centrado en la creación de una aplicación móvil innovadora para mejorar la movilidad sostenible de los ciudadanos en Zaragoza. En el programa participan 19 estudiantes internacionales acompañados por un profesor o miembro del personal técnico y de gestión.

Los alumnos proceden de la Reutlingen University (Alemania), la Warsaw University of Life Sciences (Polonia) y la Università degli Studi di Roma Tor Vergata (Italia), quienes trabajan junto a estudiantes de la Universidad San Jorge en equipos internacionales para desarrollar soluciones reales a retos actuales de movilidad urbana.

La Universidad San Jorge recibe a los estudiantes internacionales que participan en los Blended Intensive Programmes (BIP) / USJ

Para los estudiantes visitantes, los BIP suponen una oportunidad de movilidad internacional flexible e inclusiva, especialmente indicada para quienes no pueden realizar estancias largas en el extranjero. Además, esta formación combinada permite obtener reconocimiento académico de al menos 3 créditos ECTS. Durante el programa, los participantes desarrollan competencias digitales, lingüísticas y de trabajo en equipo, al tiempo que amplían su red internacional de contactos.

Por su parte, para la universidad anfitriona y su alumnado local, los BIP representan una apuesta por la “internacionalización en casa”, al facilitar la integración en actividades académicas con compañeros extranjeros, enriqueciendo el entorno universitario y fortaleciendo alianzas europeas duraderas.

La Universidad San Jorge ha acogido el BIP titulado “Z-MOVE: Designing for the Future of Mobility in Zaragoza” / USJ

La experiencia académica se complementa con una inmersión cultural en el entorno. A lo largo de la semana, los estudiantes han participado en un recorrido por la ciudad de Zaragoza, han visitado el Castillo de Loarre y el Mobility City ubicado en el Pabellón Puente, combinando así aprendizaje, innovación y conocimiento del patrimonio aragonés.

En conjunto, los Blended Intensive Programmes se consolidan como una vía rápida, accesible y de alto impacto para vivir la experiencia Erasmus en un formato moderno, colaborativo y adaptado a las nuevas necesidades de la educación superior europea.