¿Qué ingeniería elegir? Las claves para decidir entre los grados tecnológicos con más futuro

Elegir carrera no siempre es sencillo. Y cuando la tecnología despierta interés, pero surgen dudas entre varias ingenierías, la decisión puede resultar todavía más compleja. La Universidad San Jorge ofrece cinco grados tecnológicos con un punto en común: todos están vinculados a sectores con una alta demanda de profesionales y grandes perspectivas de crecimiento. Sin embargo, cada uno responde a perfiles, intereses y vocaciones diferentes.

Además, la Universidad San Jorge mantiene una estrecha colaboración con entidades y empresas como Tecnara, Ibercaja, Adidas, Oesía, Teltronic o DXC Technology, acercando a los estudiantes al entorno profesional desde las primeras etapas de formación y favoreciendo el contacto directo con la realidad del sector tecnológico.

Ciberseguridad: los “guardianes” del mundo digital

Cada vez que alguien compra online, hace una transferencia o guarda información en la nube, entra en juego un elemento fundamental: la seguridad digital.

La Ingeniería de la Ciberseguridad forma a especialistas capaces de detectar amenazas, prevenir ataques informáticos y proteger sistemas y datos. Son perfiles muy buscados en un momento en el que los ciberataques no dejan de crecer y las empresas necesitan profesionales capaces de adelantarse a los riesgos.

Los estudiantes aprenden a investigar vulnerabilidades, analizar incidentes y reforzar la protección digital de compañías e instituciones.

Las salidas profesionales abarcan desde bancos y grandes tecnológicas hasta administraciones públicas o consultoras especializadas. Entre los perfiles más demandados están los analistas de ciberseguridad, auditores de sistemas o especialistas en protección de datos.

La Universidad San Jorge ofrece cinco grados tecnológicos con gran vinculación a sectores con una alta demanda de profesionales / USJ

Inteligencia Artificial: la revolución que ya está aquí

Hace tiempo que la Inteligencia Artificial dejó de ser ciencia ficción. Está en los asistentes virtuales, en las recomendaciones de plataformas digitales, en aplicaciones médicas y hasta en herramientas que usamos a diario casi sin darnos cuenta.

El grado en Inteligencia Artificial prepara a profesionales capaces de crear sistemas que aprenden, analizan datos y toman decisiones de forma autónoma.

Es una carrera para quienes disfrutan resolviendo problemas, trabajando con datos y entendiendo cómo “piensan” las máquinas. Combina programación, matemáticas y desarrollo de algoritmos aplicados a sectores tan distintos como la salud, la industria, las finanzas o el entretenimiento.

Las empresas buscan cada vez más especialistas en machine learning, automatización y análisis de datos, en un mercado laboral que sigue creciendo año tras año.

La USJ acerca a los estudiantes al entorno profesional desde las primeras etapas de formación. / USJ

Ingeniería Biomédica: cuando la tecnología mejora vidas

Para quienes sienten interés tanto por la tecnología como por el ámbito sanitario, el grado en Ingeniería Biomédica se ha convertido en una de las opciones más atractivas.

Se trata de una disciplina que une ingeniería, medicina y biología para desarrollar soluciones tecnológicas aplicadas a la salud. Desde prótesis inteligentes hasta dispositivos de rehabilitación, herramientas de diagnóstico o robots médicos.

Es un perfil especialmente innovador porque conecta directamente con algunos de los grandes avances actuales del sector sanitario: impresión 3D aplicada a la medicina, biosensores, medicina regenerativa o dispositivos implantables.

Además, el trabajo suele desarrollarse de forma muy colaborativa junto a médicos, investigadores y empresas del ámbito de la salud.

La Universiadad San Jorge favorece el contacto directo con la realidad del sector tecnológico. / USJ

Ingeniería informática: nueva modalidad dual en la USJ

Pocas titulaciones ofrecen tantas posibilidades laborales como el grado en Ingeniería Informática. Su gran ventaja es la versatilidad: prácticamente cualquier empresa necesita hoy especialistas en tecnología. Además, el grado de la Universidad San Jorge permite realizar modalidad dual en cuarto curso, combinando formación académica y experiencia profesional en empresa.

Los ingenieros informáticos trabajan desarrollando software, aplicaciones, infraestructuras digitales o sistemas tecnológicos. Pero también participan en gestión de proyectos, análisis de datos o transformación digital de empresas.

Desde startups hasta multinacionales, pasando por hospitales, bancos o consultoras, la informática se ha convertido en una pieza imprescindible en todos los sectores.

El grado en Ingeniería Informática de la USJ permite realizar modalidad dual en cuarto curso, combinando formación académica y experiencia profesional en empresa. / USJ

Videojuegos: mucho más que entretenimiento

La industria del videojuego ya mueve más negocio que muchas otras formas de entretenimiento. Pero además, sus aplicaciones van mucho más allá del ocio.

Hoy existen videojuegos y entornos interactivos utilizados en educación, medicina, simulación industrial o marketing digital.

El grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos combina programación, creatividad y visión empresarial. Los estudiantes participan en todas las fases de creación de un videojuego: desde la idea inicial hasta su desarrollo y lanzamiento.

Es una opción especialmente atractiva para perfiles creativos interesados en el diseño interactivo, el arte digital o la innovación tecnológica.

El sector demanda programadores, game designers, desarrolladores interactivos y especialistas en simulación, en una industria que continúa creciendo a nivel internacional.

¿Qué ingeniería o grado tecnológico elegir? La elección depende, en gran medida, de los intereses y motivaciones de cada estudiante. Quienes se sienten atraídos por la seguridad digital y la protección frente a amenazas tecnológicas pueden encontrar su camino en Ciberseguridad. Aquellos interesados en desarrollar sistemas capaces de aprender y tomar decisiones probablemente se identifiquen más con Inteligencia Artificial. Para quienes desean unir tecnología y salud, Biomédica ofrece un perfil diferencial. Quienes buscan una formación tecnológica amplia, adaptable y con múltiples salidas, encontrarán en Informática una apuesta sólida. Y para los perfiles más creativos e innovadores, interesados en el desarrollo interactivo y la industria digital, Videojuegos abre la puerta a uno de los sectores con mayor crecimiento internacional. Lo que comparten todas estas titulaciones es un elemento clave: forman parte de algunos de los ámbitos con mayor proyección y mejores oportunidades profesionales del presente y del futuro.

Más información sobre las diferentes titulaciones, proceso de admisión, becas y tasas en la web de la Universidad de San Jorge.