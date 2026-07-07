Zaragoza activa la segunda fase de limpieza intensiva por barrios: fechas, horarios y dotaciones

Zaragoza vuelve a poner el foco en sus calles. El ayuntamiento ha activado la segunda fase de la limpieza intensiva por barrios, una nueva vuelta completa por los distritos urbanos y barrios rurales que se prolongará durante los próximos meses con el objetivo de reforzar el mantenimiento ordinario y actuar con más profundidad allí donde el día a día de la ciudad deja más huella.

La campaña forma parte del contrato de Limpieza Pública y Gestión de Residuos, gestionado por FCC Medio Ambiente , que contempla dos limpiezas intensivas al año en cada distrito y barrio. La primera ronda se desarrolla durante el primer semestre y, con la llegada del verano, arranca un segundo ciclo que volverá a pasar por toda la ciudad hasta final de año.

No se trata de sustituir la limpieza diaria, sino de ir un paso más allá. A las tareas habituales se incorporan equipos específicos para baldeos, barrido mecánico de aceras y calzadas, retirada de manchas, eliminación de chicles, limpieza de pintadas y recogida selectiva de residuos. En cada zona interviene la dotación ordinaria y un refuerzo formado por unos quince operarios, con maquinaria y vehículos adaptados a las necesidades de cada calle.

Una segunda vuelta por toda la ciudad

El nuevo ciclo de limpiezas intensivas ha comenzado en el Casco Histórico, uno de los espacios urbanos con mayor tránsito peatonal, actividad comercial, presencia turística y vida vecinal. Desde ahí, el dispositivo continuará su recorrido por el resto de distritos y barrios, con actuaciones planificadas para que todos los puntos de Zaragoza reciban este refuerzo antes de que termine el año.+

La previsión municipal es superar las 280 jornadas complementarias de limpieza durante 2026, una cifra que refleja la dimensión de un operativo que se suma a la limpieza ordinaria y que permite actuar de manera más concentrada en cada zona.

El despliegue se realiza en horario de mañana, entre las 7.00 y las 13.40 horas, con equipos que adaptan su trabajo al tipo de calle, al pavimento, al tráfico, a la presencia de terrazas, al entorno comercial o a la existencia de puntos con mayor acumulación de residuos.

La campaña forma parte del contrato de Limpieza Pública y Gestión de Residuos, que contempla dos limpiezas intensivas al año en cada distrito y barrio. / Laura Trives

Qué incluye la limpieza intensiva La campaña incorpora diferentes trabajos de refuerzo en función de las necesidades de cada distrito: Barrido mecánico de aceras y calzadas.

Baldeo mixto o tangencial con agua a presión.

Limpieza de manchas en el pavimento.

Eliminación de chicles adheridos al suelo.

Retirada de pintadas y grafitis.

Recogida selectiva de residuos.

Refuerzo en entornos de contenedores.

Actuaciones en puntos con mayor suciedad acumulada.



Tipos de limpieza: mucho más que pasar la escoba

Cuando se habla de limpieza intensiva, la clave está en la combinación de tareas. El barrido manual y mecánico permite retirar residuos visibles, hojas, papeles o restos acumulados en aceras y calzadas. El baldeo, por su parte, ayuda a renovar el pavimento y a eliminar suciedad más incrustada, especialmente en zonas de mucho paso.

A ello se suma la intervención de equipos especializados. Los quitapintadas actúan sobre fachadas, mobiliario o superficies afectadas por grafitis, mientras que los equipos de limpieza de manchas y chicles trabajan sobre uno de los problemas más persistentes del espacio público: la suciedad que no desaparece con una limpieza convencional.

También se presta atención al entorno de los contenedores, uno de los puntos más sensibles en cualquier barrio. Depositar bolsas fuera de horario, dejar muebles sin aviso previo o abandonar residuos junto a los contenedores obliga a gestionar más recursos, genera suciedad, malos olores y puede atraer plagas. Son algunas de las conductas incívicas que más afectan al estado de limpieza de los barrios.

La limpieza intensiva no es una actuación aislada ni puntual. Es una intervención planificada que permite detenerse en detalles como las esquinas, alcorques, zonas peatonales, calles comerciales, plazas, entradas de equipamientos públicos y espacios donde se concentra más actividad vecinal.

No se trata de sustituir la limpieza diaria, sino de ir un paso más allá / Laura Trives

Mejorar el espacio público

El objetivo de esta actuación es claro y no es otro que mejorar la calidad del espacio público y reforzar la sensación de cuidado en todos los barrios de Zaragoza. Una ciudad limpia no solo se ve mejor; también se vive mejor. Influye en la convivencia, en la actividad comercial, en el uso de las plazas, en la vida de barrio y en la percepción que vecinos y visitantes tienen de Zaragoza.

El Ayuntamiento de Zaragoza incide en que este esfuerzo debe ir acompañado de la colaboración ciudadana. Las brigadas pueden limpiar, baldear y retirar residuos, pero mantener el resultado depende también de pequeños gestos cotidianos como usar las papeleras, respetar los horarios para depositar la basura, recoger los excrementos de los perros, no abandonar muebles en la vía pública y evitar conductas que ensucian lo que es de todos.

La limpieza es un servicio público, pero también una responsabilidad compartida. Porque mantener Zaragoza limpia no depende solo de quienes la limpian, sino también de quienes la viven cada día.