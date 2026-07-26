La limpieza intensiva también llega a los barrios rurales de Zaragoza: ¿sabes cuándo le llega el turno a tu calle?

Zaragoza no termina en sus grandes avenidas ni en sus distritos más céntricos. La ciudad también se construye desde sus barrios rurales, desde esos núcleos que conservan identidad propia, vida vecinal y una relación muy directa con su entorno. Por eso, la segunda fase de la limpieza intensiva impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza también pone el foco en ellos, con un dispositivo que busca reforzar el mantenimiento urbano y garantizar que el cuidado del espacio público llegue a todos los ciudadanos, vivan donde vivan.

La campaña forma parte del contrato de Limpieza Pública y Gestión de Residuos, gestionado por FCC Medio Ambiente, que contempla dos limpiezas intensivas al año en cada distrito y barrio. Tras la primera ronda desarrollada durante el primer semestre, el dispositivo vuelve a ponerse en marcha para completar una segunda vuelta por toda la ciudad, incluidos los barrios rurales, hasta final de año.

El objetivo es claro, esta campaña busca actuar con más profundidad allí donde la limpieza diaria necesita un refuerzo. No se trata de sustituir el servicio ordinario, sino de complementarlo con equipos específicos, maquinaria especializada y trabajos más intensivos sobre aceras, calzadas, plazas, entornos de contenedores, fachadas, pavimentos y espacios de mayor uso vecinal.

En los barrios rurales, donde la vida cotidiana se concentra en calles, plazas, equipamientos municipales, zonas de convivencia y accesos principales, estas actuaciones permiten mejorar la imagen del entorno y reforzar la sensación de cuidado. Porque una ciudad limpia también se mide por cómo atiende a sus núcleos más alejados del centro.

Una limpieza planificada para todos los barrios

La segunda fase de limpieza intensiva se desarrolla de forma organizada, siguiendo un calendario que permite recorrer progresivamente los distritos urbanos y los barrios rurales de Zaragoza.

El despliegue se realiza en horario de mañana, entre las 7.00 y las 13.40 horas, con equipos que adaptan su trabajo a las características de cada emplazamiento. No es lo mismo intervenir en una avenida con gran tránsito que en una calle estrecha de un barrio rural, en una plaza vecinal, en el entorno de un centro cívico o junto a una zona de contenedores. Por eso, el dispositivo se ajusta a las necesidades de cada espacio.

En cada zona interviene la dotación diaria habitual y un refuerzo específico formado por unos quince operarios. A ellos se suman equipos de barrido mecánico de aceras y calzadas, brigadas motorizadas, vehículos auxiliares, equipos de baldeo, personal especializado en limpieza de pintadas y manchas, y medios destinados a la recogida selectiva de residuos.

La previsión municipal es superar las 280 jornadas complementarias de limpieza durante 2026, una cifra que refleja la dimensión de un operativo pensado para llegar a todos los barrios y reforzar el mantenimiento del espacio público durante todo el año.

Qué trabajos se realizan

La limpieza intensiva combina diferentes actuaciones en función de las necesidades de cada barrio. En los núcleos rurales, estos trabajos permiten actuar sobre zonas de paso, calles residenciales, plazas, entornos de equipamientos, accesos y puntos donde puede acumularse más suciedad.

Entre las tareas previstas se incluyen:

Barrido mecánico de aceras y calzadas.

Baldeo mixto o tangencial con agua a presión.

Limpieza de manchas en el pavimento.

Eliminación de chicles adheridos al suelo.

Retirada de pintadas y grafitis.

Refuerzo en zonas de contenedores.

Recogida selectiva de residuos.

Actuaciones en puntos con mayor acumulación de suciedad.

Limpieza de espacios de uso vecinal y zonas de tránsito habitual.

Son trabajos que van más allá del mantenimiento cotidiano y que permiten detenerse en detalles que, con el uso diario, acaban afectando a la imagen del barrio como las esquinas, alcorques, pavimentos, manchas persistentes, restos junto a contenedores o pintadas en superficies públicas.

La limpieza intensiva en los barrios rurales de Zaragoza tiene un objetivo evidente, mejorar el espacio público / Laura Trives

Mucho más que pasar la escoba

Cuando se habla de limpieza intensiva, la clave está en la suma de tareas. El barrido permite retirar residuos visibles como papeles, hojas, polvo o pequeños restos acumulados en aceras y calzadas. El baldeo, por su parte, ayuda a renovar el pavimento y eliminar suciedad más incrustada, especialmente en zonas con mayor tránsito o en puntos donde se concentran usos cotidianos.

A ello se suma la intervención de equipos especializados. Los quitapintadas actúan sobre fachadas, mobiliario urbano y otras superficies afectadas por grafitis, mientras que los equipos de limpieza de manchas y chicles trabajan sobre uno de los problemas más persistentes del espacio público tales como la suciedad que no desaparece con una limpieza convencional.

También se presta especial atención al entorno de los contenedores, uno de los puntos más sensibles en cualquier barrio. Depositar bolsas fuera de horario, dejar muebles sin aviso previo o abandonar residuos junto a los contenedores genera mala imagen, malos olores y obliga a destinar más recursos a corregir comportamientos que podrían evitarse con colaboración ciudadana.

El mapa de fechas y horarios

El dispositivo de limpieza intensiva llegará de forma progresiva a los barrios rurales de Zaragoza siguiendo un calendario planificado. El mapa que acompaña a esta información permite consultar las fechas y horarios previstos para cada núcleo, de manera que los vecinos puedan conocer cuándo se realizarán los trabajos en su entorno.

Esta planificación facilita que las brigadas actúen de forma ordenada y que los equipos puedan concentrar sus medios durante varias jornadas en cada zona. El resultado es una intervención más eficaz, visible y adaptada a las características de cada barrio.

La limpieza es un servicio público, pero también una responsabilidad común. / Laura Trives

Cuidar los barrios rurales es cuidar Zaragoza

La limpieza intensiva tiene un objetivo evidente, mejorar el espacio público. Pero también lanza un mensaje de fondo. Todos los barrios forman parte de Zaragoza y todos deben recibir atención, inversión y servicios. Los barrios rurales aportan identidad, equilibrio territorial y vida comunitaria, y su mantenimiento es fundamental para garantizar la calidad de vida de quienes residen en ellos.

Una calle limpia no solo se ve mejor; también se vive mejor. Influye en la convivencia, en la actividad de los pequeños comercios, en el uso de las plazas, en la movilidad diaria, en los recorridos escolares y en la percepción que vecinos y visitantes tienen de cada barrio.

Una responsabilidad compartida

La limpieza es un servicio público, pero también una responsabilidad común. Cada actuación intensiva ayuda a mejorar el entorno, pero su efecto se prolonga cuando los vecinos colaboran en el cuidado de las calles, las plazas y los espacios que utilizan cada día.

En los barrios rurales, donde la vida de comunidad sigue teniendo un peso especial, esa corresponsabilidad resulta todavía más visible. Mantener limpio el entorno no depende solo de quienes lo limpian, sino también de quienes lo habitan, lo recorren y lo disfrutan.

Con esta segunda fase de limpieza intensiva, Zaragoza vuelve a mirar a todos sus barrios, incluidos los rurales, para reforzar una idea sencilla, porque cuidar cada calle es cuidar la ciudad entera.