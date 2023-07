Omar Montes era uno de los principales artistas del cartel de música urbana de La Gatera Reggaeton Fest, en Almudévar (Huesca). Alrededor de 1.500 personas esperaban al cantante pero finalmente, acabó siendo una decepción para sus fans: llegó a su actuación con un retraso de más de tres horas.

No solo bastó con eso, sino que también se limitó a cantar solamente dos canciones. A continuación abandonó el escenario poniendo de excusa que estaba teniendo problemas de sonido, algo que no convenció al público ya que los artistas anteriores no los habían tenido.

La actuación de Omar Montes estaba prevista para las 23.00 de la noche. Según la organización del festival, el artista aviso de que su vuelo procedente de Washington se había retrasado y por ello iba a llegar media hora tarde. Sin embargo, esa media hora se alargó más de lo previsto.

Según afirmaba este martes Sergio Garrido en el programa 'Así es la vida' de Telecinco, lo que ocurrió con el cantante es que falló el AutoTune con la que filtra su voz: "Lo que le pasaba al micro es que no le entraba y se escuchaba la voz original de él, no tuneada".

Las redes no han tardado en inundarse de numerosas críticas increpando al artista. "Menudo fraude, a Almudévar no vuelvas", "vergüenza de profesional" o "empezó dos canciones, se le apagó el micro y se fue sin dar ni una sola explicación" han sido algunos de los comentarios que Omar Montes ha recibido del público.

Otros problemas de La Gatera Reggaeton Fest

Maikel Delacalle, otro de los artistas más esperados del festival, tampoco apareció en el recinto por problemas en la garganta. Las entradas se vendieron por un precio aproximado de 53 euros y algunos de los asistentes se quejaban este lunes a los organizadores por "haberlos tirado a la basura".

"La empresa promotora se siente en la necesidad de agradecer a todos los asistentes del festival su presencia, su paciencia y su saber estar ante los variados acontecimientos ocurridos durante la noche de ayer. También destacar la profesionalidad de todos los artistas y técnicos que estuvieron a la altura de las circunstancias y que lo dieron todo tanto en el escenario como fuera de él para que todo saliera bien", explicaban los organizadores del festival de Almudévar, que, pese a todo, han querido disculparse y agradecer al público a través de las redes sociales.

Otros artistas reconocidos como Álex Martini, Fercho, Robledo, Bandaga, Alberto Gambino, Israel B o Patiwi también participaron en el festival.