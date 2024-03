Aparatoso incendio de una vivienda en la cuesta de los Mártires de Huesca

La Policía Local de Huesca y los Bomberos han colaborado este martes en la extinción de un incendio registrado en una vivienda de la cuesta de los Mártires de la capital altoaragonesa, aunque no ha habido que lamentar daños personales.

Los hechos se han producido en torno a las 16:30 horas de este lunes. Sobre esa hora, los Bomberos, Policía Local y 112 se han personado en el lugar del incendio, encontrándose un abundante humo negro que salía de una de las ventanas de la parte trasera de la vivienda. La puerta de acceso estaba abierta y los inquilinos habían salido del inmueble, según han informado los agentes.

Dentro, las estancias se encontraban llenas de humo y el cuarto estaba ardiendo, según se podía ver desde la puerta de entrada. Tras una revisión, los medios desplazados han comprobado que el tejado no corría riesgo de hundimiento y han accedido el primer equipo para extinguir el incendio.

Cuando el fuego ha sido controlado, un segundo equipo ha revisado el resto de estancias para cercionarse que no hubiera ninguna otra habitación ardiendo. Una vez extinguido han procedido a ventilar.

Parte del falso techo de escayola ha terminado por caerse y han tirado otra parte del pasillo al correr peligro de derrumbe. Han refrigerado también una buhardilla a la que sólo se podía acceder por una ventana que daba al corral de atrás colocando una escalera de mano. Cuando han quitado algo de humo, han observado que hay una zona en la que se ha prendido parte del cañizo.

Bomberos sofocando el incendio en Huesca / DPH

Las viguetas de madera se encontraban en aparente buen estado y no tenían función estructural. Han retirado el cañizo y han sellado con espuma parte de los elementos que había en la habitación porque seguían echando humo. Hay otra vivienda contigua a la que se ha quemado y han decidido no echar más agua en la parte alta para evitar que les colara más agua en la otra vivienda.

Los servicios sociales del consistorio oscense están gestionando la reubicación de la familia que habitaba esa vivienda.