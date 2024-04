Rosa Monge: “Hay que hace que Aragón sea atractivo que sea un foco atracción de talento

Rosa Monge (Zaragoza, 39 años) comenta que mientras estudiaba Ingeniería Industrial en la Universidad de Zaragoza, descubrió el mundo de la investigación “y me encantó”. Finalizó la tesis doctoral y empezó a trabajar en el Microentorno Tisular o Tissue MicroEnvironment (TME) del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) de la Universidad de Zaragoza, un grupo altamente multidisciplinar formado por ingenieros, físicos e investigadores de diversas ramas biomédicas.

Se formó en emprendimiento y un año antes de terminar la tesis puso en marcha Beonchip, la primera empresa española dedicada a la tecnología de Organ-on-Chip que permite reproducir un modelo in vitro de la función de un órgano, lo que abre nuevas posibilidades para el estudio de fármacos, toxicología e industria cosmética. Es un paso más para evitar la experimentación animal, prohibida ya en la investigación de cosméticos. “Desde entonces, han pasado más de 8 años, hemos crecido, hemos atraído talento, generado puestos de trabajo, creado nuevos productos, tenemos presencia en Europa, Asia y EEUU y este año nos enfrentamos a un cambio de imagen que se acerca más a la empresa que queremos llegar a ser”.

Nombre: Rosa María Monge Prieto Edad: 39 años Lugar de nacimiento: Zaragoza Formación: Doctora en Ingeniería Mecánica Cargo: CEO de Beonchip Trayectoria: Doctora en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Zaragoza, funda en 2016 la empresa Beonchip como resultado de transferencia de los resultados obtenidos durante su tesis doctoral. Tiene numerosas patentes, ha dirigido tesis doctorales y está al frente del departamento de I+D de Beonchip, que cuenta con 9 trabajadores. Ha captado más de 1.5M€ en financiación para Beonchip y tiene presencia tanto en Europa, como EEUU y Asia.

Opina que en Aragón hay mucho talento, “pero hay pocos casos en los que te encuentras a una persona que es talentosa y además es consciente de ello. Por un lado, creemos que el talento es algo que les ocurre a otros y, por otro lado, creemos que no lo vamos a poder desarrollar aquí, en Aragón. Parece obligatorio que hay que irse fuera y está bien, yo lo he hecho, hay que conocer otras maneras de trabajar, otras culturas, pero no podemos pensar que es la única opción”.

Sostiene que para retener el talento es necesario un compromiso conjunto entre las entidades públicas y privadas. “Hay que hacer atractiva a la región para que se convierta en competitiva y sea un foco de atracción de inversiones, empresas y que de esta manera se ayude a crear empleo y fijar territorio,” afirma.

"Hace falta un compromiso conjunto entre las entidades públicas y privadas"

Admite que alguien que empieza puede tener dificultades en desarrollar su talento. Por ello, estima necesario “tomarse tu tiempo, conocer a las personas y que estén en el puesto de trabajo o en la dirección adecuada en la que puedan desarrollar esa capacidad o ese talento en el que van a dar lo mejor de sí mismos y van a poder desarrollarse tanto en lo laboral como en lo personal”. “Cuando llega un CV para valorar, a veces la diferencia la hacen los pequeños detalles que te hacen ver un poco más allá de cómo es esa persona y en empresas pequeñas, como Beonchip, esto puede marcar que esa persona encaje o no en el equipo, que es siempre lo más importante”.

"Hay pocas personas talentosas que sean conscientes de que lo son"

Por este motivo aconseja a los talentos emergentes que sepan cuál es su objetivo, “pero no hay que frustrarse en pensar que va a salir a la primera. Hay que tener cintura, pivotar y estar siempre atento a las oportunidades que van surgiendo a lo largo de la vida para poder evaluar alternativas y siempre, tratar de disfrutar y aprender del camino recorrido”.