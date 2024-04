Carlos Galve: "Hemos conseguido liderar desde Zaragoza la innovación en un gigante tecnológico"

Carlos Galve (Zaragoza, 1970) confiesa que ya con unos 13 años pidió a sus padres un ordenador como regalo de Navidad, aquellos que funcionaban con una cinta de casette y sus pantallas eran de fósforo verde. “Desde aquellos primeros momentos no me he podido separar de un teclado”, afirma ahora, al frente de un equipo de 600 personas, encargado de la inteligencia artificial generativa a nivel global del gigante japonés de las telecomunicaciones NTT Data.

Fue a finales del año pasado cuando se supo que Galve asumiría este reto, algo que para él “representa un desafío apasionante y una gran responsabilidad”. “Significa estar al frente de la vanguardia tecnológica, en un momento en el que las decisiones que tomamos no solo modelan el futuro de nuestra empresa, sino que también tienen el potencial de influir significativamente en el sector tecnológico en su conjunto y, dada su transversalidad, en todas las industrias, detalla sobre su nuevo cometido.

Este paso supone, además, que tenga que atraer “a los mejores profesionales en el campo de la IA generativa y disciplinas relacionadas”, todo ello, desde las oficinas de la compañía en la capital aragonesa. “Poder liderar, desde Zaragoza, esta gran disrupción transformadora es algo increíble, algo que solo puede ser posible por el gran equipo y talento de NTT Data en Zaragoza”, añade.

Valor tangible

“Pero más allá de los objetivos globales y estratégicos, tengo un interés personal en aportar y dejar un valor tangible en la comunidad”, destaca el ingeniero. Es decir, que su trabajo también contribuya al desarrollo tecnológico y económico del territorio.

"Necesitamos más talento, con más capacidades transversales"

Antes de comenzar su periplo en la firma nipona, Galve cuenta con un recorrido que comenzó ya hace 24 años con Net2u, “una consultora aragonesa que navegó la disrupción de Internet” y en la que ejerció como CEO. La compra de Net2u por parte de Everis hizo que se integraran en esta consultora internacional y, a su vez, la adquisición de esta última por NTT Data le llevó a su actual empleadora. “Con 600 profesionales hemos conseguido liderar, desde Zaragoza, la innovación en un gigante tecnológico, en el cual mi papel como responsable de Innovación e inversiones estratégicas ha servido para ayudar a la creación de soluciones de Inteligencia Artificial que se utilizan a nivel mundial”, subraya.

Ahora, en esta última etapa profesional, afirma estar desarrollando “el espectacular talento de Zaragoza y Aragón, juntamente con equipo de todo el mundo, para navegar, de nuevo, una increíble disrupción”, equivalente, bajo su punto de vista, a la que supuso la llegada de internet.

De hecho, preguntado por si Aragón es un buen lugar para que florezca el talento, responde con claridad: “Rotundamente, sí”. Sin embargo, matiza que es necesario ser crítico con el fin de mejorar y avanzar.

Y, para evitar la fuga de talento en Aragón, considera que se deben implementar diferentes acciones estratégicas, como “tener las mejores universidades”, una mayor apuesta por la tecnología, con la innovación y la IA imbricadas en todas las carreras, fomentar la colaboración entre universidad y empresa, promover la innovación y el emprendimiento, invertir en programas de desarrollo profesional continuo, reconocer y valorar el talento local y crear redes de talento.

“Implementando estas acciones, la comunidad no solo podrá retener a sus talentos, sino también atraer a nuevos profesionales, creando un ecosistema innovador y competitivo que impulse el desarrollo económico y tecnológico regional”, concluye.