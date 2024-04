María Laborda: "Si no hay instalaciones es imposible que haya talento"

María Laborda (Ejea de los Caballeros, 2004) es una de las favoritas para conseguir una medalla olímpica en escalada de velocidad en los Juegos Olímpicos de París 2024. Con un bronce en el Campeonato de España en la categoría absoluta en 2023, la zaragozana se alegra del auge de una disciplina poco conocida gracias al oro del escalador Alberto Ginés en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y se lamenta de la inexistencia de instalaciones adecuadas para la práctica de un deporte en el que los atletas aragoneses se sitúan en muy buenas posiciones. Todo ello a pesar del esfuerzo que tanto los escaladores como sus familias realizan, con desplazamientos a centros situados en Madrid, Barcelona e, incluso, en el extranjero.

«El deporte aragonés en escalada me da un poco de lástima, porque estamos teniendo buenos resultados, y no sé cómo. Si no hay instalaciones en España… en Aragón tampoco. Los aragoneses tenemos una sede en Zaragoza que se nos queda corta. Y todos los fines de semana, ya sean juveniles o atletas adultos, viajan a Francia, a Madrid o a Barcelona para poder entrenar en condiciones correctas. Son chavales de 17 años, los atletas y sus padres tienen que buscarse la vida para poder salir más allá del deporte nacional», comenta la atleta.

Nombre: María Laborda Formación: Primero de carrera en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (UNIR) Cargo: Escaladora Lugar de nacimiento y año: Ejea de los Caballeros, 2004 Trayectoria: María Laborda cursa primero de carrera en el grado de Ciencias del Deporte y de la Actividad Física. Ha sido reconocida como la mejor deportista femenina por la Federación Aragonesa de Montaña en 2019 y 2021, y a la Mejor Deportista en los Premios Mujer y Deporte del Heraldo de Aragón en 2019. Ha sido plata en la Copa de Europa Absoluta de 2021 y en la Copa de Europa Juvenil 2023, así como bronce en la Copa de Europa Juvenil de 2021, general de la Copa de Europa Absoluta de 2021, el Campeonato de Europa Juvenil de 2022 y el Campeonato de España de 2023.

«La escalada es un deporte minoritario», afirma esta escaladora hija de escaladores, una disciplina que experimentó un auge a partir del año 2021 tras la consecución por parte de Alberto Ginés del oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sin embargo, tal y como explica Laborda, «somos una comunidad muy bonita y muy grande que sigue escalando, sigue compitiendo. Gracias al oro de Alberto se ha expandido mucho más por España. Pero las primeras dificultades que tenemos básicamente son las instalaciones», se lamenta Laborda, quien en 2022 entrenó en el Centro de Alto rendimiento de Sant Cugat del Vallés, en Barcelona. «Estuve un año y tres meses. Las instalaciones allí eran una barbaridad, en escalada solo se encuentra eso allí», recuerda.

«Yo vivo en Ejea de los Caballeros. Antes de ir al centro de alto rendimiento yo iba, desde los catorce años, cuatro veces a la semana a Pamplona: una hora y media en coche, me llevaban mis padres», un esfuerzo importante, comenta que sumaba a sus estudios de ESO y Bachiller, y «al tiempo y la gasolina que eso suponía para mis padres, solo para ir a un muro, hacer mi entreno de dos horas y volver. Estaba más en el coche que entrenando, pero así conseguí mi mayor rendimiento. Actualmente estoy viviendo en Pamplona porque puedo estudiar y entrenar allí, sin tener que desplazarme ni yo ni mis padres», explica.

María Laborda, en una competición / SERVICIO ESPECIAL

Un sacrificio compartido con sus compañeros. «Los escaladores aragoneses tenemos que salir a Madrid o Barcelona, según las modalidades, o incluso fuera de España. Es un gasto, te preguntas cómo no tenemos instalaciones si estamos teniendo estos resultados. Y, además, dentro del ámbito deportivo, dentro de las competiciones se habla de cómo hay tan buenos resultados en Aragón si no hay instalaciones», comenta la deportista ejeana, quien se comenta cómo «si alguien con talento innato no entrena, eso se pasa, y alguien con menos talento que está entrenando, te supera. Pero el problema para desarrollar ese talento es la falta de instalaciones. Si no hay instalaciones es imposible que haya talento», argumenta.

A pesar de lo cual, María Laborda se muestra optimista. «Al principio me hubiera gustado que me dijeran que disfrutara, porque el deporte es para toda la vida y es maravilloso. Me ha dado y me da, cosas increíbles. Vivo mi vida de forma más auténtica gracias él. Así que recomiendo a los talentos emergentes que disfruten, cuando entrenen no lo vean como una obligación o un trabajo, disfrutad de lo que hacéis. Porque eso, a la larga, se va a notar», concluye.