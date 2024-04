La opinión de María Jesús Lorente | Los 'influencers' que de verdad influyen en Aragón

La clave para ser considerado un auténtico 'influencer' no reside únicamente en la cantidad de seguidores sino en la destreza de impactar y transformar los comportamientos de las personas. Sirva pues este 23 de abril, Día de Aragón, para presentar a las influencers más genuinas de nuestra tierra: las pymes.

Dejando a un lado la trivial popularidad, un verdadero influencer se define por su capacidad de generar un cambio significativo en la sociedad. El 99% del tejido empresarial aragonés está formado por pymes y autónomos que generan 7 de cada 10 puestos de trabajo en nuestra Comunidad. ¿Qué puede haber más significativo que crear empleo y asentar población en un territorio como el nuestro con un serio reto demográfico en el entorno rural?

Cada 23 de abril aprovechamos para poner de relieve las grandezas de Aragón y de los aragoneses (algo que, por cierto, deberíamos hacer más a menudo para creernos de una vez nuestro potencial económico y social), por lo que aquí dejo mi candidatura para este 2024. La gente ve si Stellantis para un turno, si Balay cierra o no, o si Pikolin vende más o menos, pero nadie ve lo que hacemos los pequeños.

Hablar de vertebración y cohesión territorial sin hablar de las pymes no tiene sentido

Hablar de vertebración y cohesión territorial sin hablar de las pymes no tiene sentido. Los pequeños empresarios somos la columna vertebral del tejido productivo aragonés que con fortaleza mantenemos la actividad económica. Sí, somos pequeños y cada día sufrimos las consecuencias de esta característica, pero nuestros sueños son grandes y más grande todavía es nuestro compromiso para con la sociedad.

Las pymes hemos demostrado, especialmente en estos últimos años en los que han acontecido eventos de todo tipo y color, un sacrificio ejemplar que bien merece el respeto y apoyo de toda la sociedad aragonesa. Las pequeñas y medianas empresas hemos sido, somos y seremos el escudo social imprescindible para hacer frente a situaciones adversas. Sin pymes no hay empleo, sin empleo no hay crecimiento y, sin crecimiento, no hay futuro.

Entonces, ¿están de acuerdo conmigo en que no hay mayores 'influencers' en Aragón que nuestros pequeños y medianos empresarios?