Javier Macipe: "Para hacer cine hace falta tener empuje y cabezonería"

A Javier Macipe (Zaragoza, 1987) el gusto por el cine le viene de casa. La afición de sus cinco hermanos, mayores que él, le llevó a descubrir películas, ya desde niño, que poco tenían que ver con el público infantil. Una circunstancia que fue moldeando su gusto desde temprana edad y que recientemente se ha concretado con su primer largometraje. Se trata de‘ La estrella azul’, una cinta que retrata con ternura, humor, crudeza y mucha música la vida del cantante zaragozano Mauricio Aznar. Esta ópera prima ha sido un éxito de crítica y taquilla con la que Macipe, a sus 37 años, ha demostrado su talento como cineasta y ha logrado varios premios como el del jurado joven del Festival de Cine de San Sebastián.

Para llegar hasta aquí, relata un periplo que también pasa por Madrid, donde se instaló para estudiar. “Siempre tuve claro que no había que esperar a que te dieran un título para hacer cosas, empecé haciendo cortos, con tan buena suerte de que ya tuvieron premios y repercusión y empecé a recibir encargos”, afirma sobre su recorrido en la capital del país. E insiste: “Es lo que recomiendo a cualquiera que quiera estudiar cine, que la teoría y la práctica vayan constantemente desde el primer momento de la mano”.

Esa práctica constante es uno de los rasgos que destaca el director de su trayectoria, pero también, “el ser una persona que le ha puesto mucho corazón, entusiasmo y apuesta” a todo lo que ha hecho. “En varios momentos de mi vida he arriesgado todo mi dinero por hacer un cortometraje; creo que por eso ha salido bien la última apuesta.

Una apuesta por el cine, como en su día la hizo Mauricio Aznar por el rock and roll. Del cantante, explica que siempre le habían fascinado su música y sus canciones. Algo que fue a más conforme descubría su figura, hasta llegar a “una persona que es un ejemplo total, porque es alguien que siempre tomó el camino del corazón”; es decir, “fue romántico al 100%”.

Para preparar el proyecto, recuerda cómo fue hace ya casi dos décadas cuando la propia madre del músico, Inge Müller, la que le propuso que se encargara del proyecto. “Esto me lo dijo hace 18 años, yo estaba estudiando y no me veía capaz de hacer algo así, pero mantuvimos la relación viva, hace 10 firmamos un contrato y empezó todo”, explica.

Aunque Macipe es uno de los últimos ejemplos del buen hacer de Aragón en materia cinematográfica, el recorrido de esta tierra en el séptimo arte no es asunto baladí. Ejemplos como Buñuel o Segundo de Chomón ponen de relieve un territorio dado a la cámara. Sobre ello, cita a Luis Alegre, que una vez le comentó que, si salen buenos cineastas aragoneses, es porque “principalmente, para hacer cine hace falta tener empuje y cabezonería”.

Y, acerca de la industria que ahora mismo hay en Aragón, considera que “haría falta más”. “Hasta ahora, casi todas las películas de las que se habla en Aragón se han tenido que coproducir”, recuerda. Por ello, concluye: “Sería maravilloso que pudiera ser como en otras comunidades vecinas, donde realmente las ayudas están”.