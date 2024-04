Jóvenes, sobradamente preparados y con mucho talento

Solo hay que pasarse por cualquier 'coworking' de Zaragoza para darse cuenta del cambio radical que ha experimentado el mercado laboral en los últimos años en Aragón. Son habituales de estos centros de trabajo colaborativo, tan de moda tras la pandemia, muchos jóvenes, sobradamente preparados y con talento, que, aferrados a sus portátiles, se expresan en inglés de forma habitual para comunicarse 'online' con sus empresas de Londres o Nueva York, los startups o los numerosos institutos tecnológicos y las multinacionales, como es el caso de Amazon Web Services y Microsoft, que pueblan la geografía aragonesa. La apuesta por Aragón de estos gigantes tecnológicos, a los que también podría sumarse Meta, la matriz de Facebook, está ejerciendo un efecto imán y ha alterado el paisaje laboral de Aragón.

“Aragón tiene la oportunidad de convertirse en un hub tecnológico de primera categoría". Con esa rotundidad se expresó el director de SmartCities de Microsoft en Europa, el zaragozano José Antonio Ondiviela, en un foro sobre Aragón y talento organizado por Aragón Exterior, empresa pública del Gobierno de Aragón. En ese foro, Ondiviela, que reside desde hace más de 40 años en Madrid, se refirió a la cuarta revolución industrial que va a liderar la Inteligencia Artificial, que “se basa en algo que no teníamos antes como es una gran capacidad de datos, computación y talento para desarrollar los algoritmos”. También habló de la “competencia despiada y feroz” entre ciudades para atraer ese talento. “Hay 1.700 millones de personas con talento que pueden decidir la mejor ciudad del mundo para desarrollar ese talento”.

Filtros emocionales y racionales

¿Qué hace una ciudad atractiva para captar ese talento? Los expertos sonstienen que existen filtros emocionales y racionales que hacen que una persona se decida por vivir en una ciudad o en otra. En primer lugar, la ciudad tiene que ejercer un enorme magnetismo que la haga atractiva. Esa ciudad debe ser vibrante y con capital humano. Toda esa información se valora desde el punto de vista emocional. Y desde el punto de vista racional, se tiene que tener en cuenta el precio que se paga por vivir en esa ciudad, el sueldo y qué se compro con ese sueldo. Advierte Ondiviela: “En nuestro país, vivimos en un enorme infierno fiscal y es una penalización a la hora de retener talento”. Tanto es así que “muchos de nuestros aragoneses con matrículas de honor se van a Estados Unidos”.

"Zaragoza a está a dos horas del 70% del PIB español, es una ciudad segura, asequible en vivienda, con buenos servicios sanitarios y permite llegar de punta a punta en quince minutos" José Antonio Ondiviela — Director de SmartCities de Microsoft en Europa

A juicio de este directivo de Microsoft, Aragón posee buena nota desde el punto de vista de su nivel atractivo. “Su coste de vida se sitúa en la mitad que Madrid o Barcelona. Está super bien comunicado: el 70% del PIB español en menos de dos horas. Es una ciudad segura, asequible en vivienda, con buenos servicios sanitarios y permite llegar de punta a punta en quince minutos. Zaragoza es una ciudad ideal”. Por ello, sostiene que Aragón está ante su gran oportunidad gracias al clúster que agrupa a todas las empresas tecnológicas, que es “único”. “No hay ninguna otra comunidad con un conjunto de empresas tan potente en tecnologías, son capaces de hacer proyectos innovadores y demandan personal, que hay que crearlo o atraerlo de fuera”.

Fernando Gracia, responsable de auto, entretenimiento y deportes de Meta (Facebook) en España, estima igualmente que para atraer talento de “manera natural” hace falta un ecosistema, un ambiente económico, de progreso y digital con el que ya cuenta Aragón con la “primera semilla” gracias a la instalación Amazon Web Services y MIcrosoft. Gracia fue la estrella de la convención anual de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA), que reunió en noviembre a más de un millar de participantes en el Auditorio de Zaragoza. El directivo tecnológico apuntó que hace falta reunir cuatro elementos fundamentales, siguiendo el caso de éxito de Silicon Valley que bien conoce. Estos ingredientes serían las grandes empresas y corporaciones, que atraen por sí solas el talento; las universidades, que son laboratorios para la innovación; los startups, a los que hay que poner “todas las facilidades” para su creación; e inversores que sean capaces de financiar los proyectos de los emprendedores.

"La Inteligencia Artificial ha venido para quedarse y va a obligar a una formación distinta" Inmaculada Avellaneda — Vicepresidenta de la Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza y de CEOE Aragón

Inmaculada Avellaneda, de CEOE Aragón, sostiene que la fidelización del talento se asienta sobre varios pilares: la formación, “que hay que cambiar porque debe ser más corta, más ágil y adaptada a las necesidades de la empresa. No puede haber un desajuste entre formación y la demanda”; la tecnología, “la Inteligencia Artificial ha venido para quedarse y va a obligar a una formación distinta”; y el liderazgo de las organizaciones que “también tiene que cambiar. Debemos tener lideres que pongan a las personas en el centro”. “Las personas no solo buscan salario, sino que quieren empresas que apuesten por la igualdad y la diversidad, en donde haya un plan de desarrollo. Es decir, la empresa debe cuidar al trabajador. Debemos cuidar el talento”. A juicio de esta directiva, el atractivo de Aragón es indudable. Sin embargo, advierte que “todavía hay que mejorar en el envoltorio, como son las infraestructuras, el acceso a la vivienda y las comunicaciones con los polígonos porque no hay medios de transportes colectivos. Hay que facilitar los trámites burocráticos para que pueda venir gente de otros países. Queda mucho por hacer”.

Nada que envidiar

Pablo Sánchez, economista nacido hace 32 años en Alcalá de Henares y entusiasta del marketing, que completó sus estudios de máster en Plymouth, ha recalado recientemente en Zaragoza después de años de cabalgar por diferentes startups madrileños. Su conocimiento del inglés, le ha permitido formarse en Big Data y relacionarse fluidamente con mercados extranjeros. Desde hace pocas semanas trabaja para una empresa con sede en Dublín y lo lleva a cabo en Zaragoza. Gracias a su portátil mantiene reuniones periódicas online con su jefe de Irlanda o con clientes.

Se encarga del software operativo de cadenas de restaurantes, su otra gran pasión. “Zaragoza tiene un potencial tremendo. El motivo por el que vine aquí fue que mi novia, Ana, que trabaja en una empresa con una gente que tiene un talento que me ha impresionado, y aquí estoy perfecto”. Destaca la comodidad de la capital aragonesa que es “como la ciudad escondida tras Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga, que está ahora tan de moda”. A su juicio, Zaragoza “no tiene nada que envidiar a otras ciudades, está mejor a nivel de infraestructuras. Yo me pongo en 50 minutos en Alcalá de Henares con el AVE y lo mismo con Barcelona. Vivo en el centro y no necesito coger el coche y vengo a trabajar a este coworking y me gustaría conocer más gente que haga lo que yo hago.”. Y concluye: “Es una ciudad que promete mucho y me encantaría quedarme mucho más”.